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Автомобильное зарядное устройство Hama H-173618 3A PD универсальное черный (00173618) купить с доставкой в Москве
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Автомобильное зарядное устройство Hama H-173618 3A PD универсальное черный (00173618)

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Автомобильное зарядное устройство Hama H-173618 3A PD универсальное черный (00173618) - фото 1
Автомобильное зарядное устройство Hama H-173618 3A PD универсальное черный (00173618) - фото 2
Автомобильное зарядное устройство Hama H-173618 3A PD универсальное черный (00173618) - фото 3
Автомобильное зарядное устройство Hama H-173618 3A PD универсальное черный (00173618) - фото 4
Автомобильное зарядное устройство Hama H-173618 3A PD универсальное черный (00173618) - фото 5
Автомобильное зарядное устройство Hama H-173618 3A PD универсальное черный (00173618) - фото 6
Автомобильное зарядное устройство Hama H-173618 3A PD универсальное черный (00173618) - фото 7
Автомобильное зарядное устройство Hama H-173618 3A PD универсальное черный (00173618) - фото 8
Автомобильное зарядное устройство Hama H-173618 3A PD универсальное черный (00173618) - фото 9
Автомобильное зарядное устройство Hama H-173618 3A PD универсальное черный (00173618) - фото 10
Автомобильное зарядное устройство Hama H-173618 3A PD универсальное черный (00173618) - фото 11
Автомобильное зарядное устройство Hama H-173618 3A PD универсальное черный (00173618) - фото 12
Автомобильное зарядное устройство Hama H-173618 3A PD универсальное черный (00173618) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик, металл
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
15
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Выходной ток, A
3
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-173618 3A PD универсальное черный (00173618) - фото 1
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-173618 3A PD универсальное черный (00173618) - фото 2
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-173618 3A PD универсальное черный (00173618) - фото 3
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-173618 3A PD универсальное черный (00173618) - фото 4
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-173618 3A PD универсальное черный (00173618) - фото 5
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-173618 3A PD универсальное черный (00173618) - фото 6
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-173618 3A PD универсальное черный (00173618) - фото 7
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-173618 3A PD универсальное черный (00173618) - фото 8
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-173618 3A PD универсальное черный (00173618) - фото 9
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-173618 3A PD универсальное черный (00173618) - фото 10
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-173618 3A PD универсальное черный (00173618) - фото 11
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-173618 3A PD универсальное черный (00173618) - фото 12
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-173618 3A PD универсальное черный (00173618) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539452
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Характеристики

Бренд
HAMA
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик, металл
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
15
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
72

Описание товара Автомобильное зарядное устройство Hama H-173618 3A PD универсальное черный (00173618)

Автомобильное зарядное устройство HAMA H-173618 обеспечит быструю и удобную зарядку вашего мобильного телефона прямо в автомобиле. Питание от прикуривателя для удобства использования в дороге. Выходное напряжение 5 В обеспечит быструю зарядку вашего устройства. Сила выходного тока 3 А позволит быстро восстановить заряд вашего телефона. USB type-C разъем для универсального подключения к различным устройствам. Наличие стандарта USB Power Delivery для оптимальной зарядки.

Отзывы о товаре Автомобильное зарядное устройство Hama H-173618 3A PD универсальное черный (00173618)




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Характеристики
Бренд
HAMA
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик, металл
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
15
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобильное зарядное устройство HAMA H-173618 обеспечит быструю и удобную зарядку вашего мобильного телефона прямо в автомобиле. Питание от прикуривателя для удобства использования в дороге. Выходное напряжение 5 В обеспечит быструю зарядку вашего устройства. Сила выходного тока 3 А позволит быстро восстановить заряд вашего телефона. USB type-C разъем для универсального подключения к различным устройствам. Наличие стандарта USB Power Delivery для оптимальной зарядки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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