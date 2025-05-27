Телевизор Hyundai 55' H-LED55BU7003 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2020
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 571801
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2020
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, документация, винты, ножка подставкиx2 шт.
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
да
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
112
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.3х0.8х0.13
Вес, кг.
17.7
Описание товара Телевизор Hyundai 55' H-LED55BU7003 черный
Представляем Вашему вниманию LED-телевизор Hyundai H-LED55BU7003 с предустановленной платформой Яндекс.ТВ. Данный телевизор необязательно подключать к кабельному, спутниковому или аналоговому телевидению: в нем уже доступны трансляции десятков интернет-телеканалов. А если у вас есть подписка Яндекс.Плюс или КиноПоиск, то выбор не ограничивается только телеканалами — можно выбрать фильм или сериал из библиотеки КиноПоиска. Покрытие корпуса - матовое.
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Бренд
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2020
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, документация, винты, ножка подставкиx2 шт.
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
да
Операционная система
Яндекс ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
112
Страна производитель
Китай
Представляем Вашему вниманию LED-телевизор Hyundai H-LED55BU7003 с предустановленной платформой Яндекс.ТВ. Данный телевизор необязательно подключать к кабельному, спутниковому или аналоговому телевидению: в нем уже доступны трансляции десятков интернет-телеканалов. А если у вас есть подписка Яндекс.Плюс или КиноПоиск, то выбор не ограничивается только телеканалами — можно выбрать фильм или сериал из библиотеки КиноПоиска. Покрытие корпуса - матовое.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 55", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, Hyundai 55", 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, с Алисой, 32" с Алисой, 55" 120Гц, Hyundai с Яндекс Алисой, 55" с Алисой, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 55", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, Hyundai 55", 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, с Алисой, 32" с Алисой, 55" 120Гц, Hyundai с Яндекс Алисой, 55" с Алисой, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Достоинства:
Комментарий:
Получил, что хотел. глубина изображения, отличная. Звук, классный. Для комнаты, 4х4, самое то.
Достоинства:
Комментарий:
отлично всё работает рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Подкупило наличие Алисы, удобная функция. Брал исходя из размера в 55 дюймов на ширину комнаты 2.3 метра (картинки по размеру достаточно не бегаешь глазами по телевизору, глаза не устают), по весу легкий, можно вешать на стену из гипсокартона, предидущий телевизор с такой же диагональю весил более 15 кг.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телевизор, особенно за такую цену, звук очень плохой, плоский, в остальном все устраивает
Достоинства:
Комментарий:
сейчас многие пишут что вшита реклама от яндекса и невозможно смотреть. не заметил такого . и тв и в онлайн кинотеатрах все как обычно . возможно будет обновление такое в будущем. по экрану есть засветы на чёрном фоне. матрица не самая лучшая .. звук режет слух , поэтому по блютуз включил колонки . глюков в yaos пока нет на 3 недели. ютуб запускается через раз. режим отладки ограничен . нет функции obd (отладка по usb )
Достоинства:
Комментарий:
отличный телевизор, качество потрясающее, звук хороший, море эмоций и восхищения к покупке однозначно рекомендую ,
Достоинства:
Комментарий:
Телек классный за свои деньги. Картинка яркая, чёткая. Звук приличный (что приятно удивило). При включении сразу предлагает цепануться к вайфаю и зайти в Яндекс аккаунт. В коробке упакован надёжно. В комплекте пульт, ножки, доки.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги телевизор хорош! Даже через домашнюю антенну показывает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Огонь телек! Сразу купила саундбар к нему. Звук, качество за эти деньги на высоте. Привезли на следующий день, отлично упакован.
Достоинства:
Комментарий:
Немного медленно все грузят
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
все пришло хорошо упакованно, все работает, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Стоит своих денег! Мы довольны
Достоинства:
Комментарий:
Работает без тормозов! Недавно обновил программное обеспечение! За свои деньги хорош!
Достоинства:
Комментарий:
телевизор понравился,качество хорошее рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
за такие деньги телевизор хороший!
Достоинства:
Комментарий:
Телек нравится. Пульт неудобный.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телевизор жаль не получилось привязать к Алисе, ну или не понимаю как Изображение хорошее пока без тормозов и лагов С первого раза пришел целый
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор класс! Надеемся что прослужит долго!
Достоинства:
Комментарий:
Второй телевизор. Все в порядке. Рекомендую. Удивлён качеству и цене. Молодцы. Держите дальше рынок.
Достоинства:
Комментарий:
Все идеально работает!!!В использовании три дня!!!
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену пойдёт. Но хотелось бы лучше
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает ,самое главное,чтоб прослужил долго
Телевизор Hyundai 55' H-LED55BU7003 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор Hyundai 55' H-LED55BU7003 черный
Достоинства:
Комментарий:
Получил, что хотел. глубина изображения, отличная. Звук, классный. Для комнаты, 4х4, самое то.
Достоинства:
Комментарий:
отлично всё работает рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Подкупило наличие Алисы, удобная функция. Брал исходя из размера в 55 дюймов на ширину комнаты 2.3 метра (картинки по размеру достаточно не бегаешь глазами по телевизору, глаза не устают), по весу легкий, можно вешать на стену из гипсокартона, предидущий телевизор с такой же диагональю весил более 15 кг.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телевизор, особенно за такую цену, звук очень плохой, плоский, в остальном все устраивает
Достоинства:
Комментарий:
сейчас многие пишут что вшита реклама от яндекса и невозможно смотреть. не заметил такого . и тв и в онлайн кинотеатрах все как обычно . возможно будет обновление такое в будущем. по экрану есть засветы на чёрном фоне. матрица не самая лучшая .. звук режет слух , поэтому по блютуз включил колонки . глюков в yaos пока нет на 3 недели. ютуб запускается через раз. режим отладки ограничен . нет функции obd (отладка по usb )
Достоинства:
Комментарий:
отличный телевизор, качество потрясающее, звук хороший, море эмоций и восхищения к покупке однозначно рекомендую ,
Достоинства:
Комментарий:
Телек классный за свои деньги. Картинка яркая, чёткая. Звук приличный (что приятно удивило). При включении сразу предлагает цепануться к вайфаю и зайти в Яндекс аккаунт. В коробке упакован надёжно. В комплекте пульт, ножки, доки.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги телевизор хорош! Даже через домашнюю антенну показывает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Огонь телек! Сразу купила саундбар к нему. Звук, качество за эти деньги на высоте. Привезли на следующий день, отлично упакован.
Достоинства:
Комментарий:
Немного медленно все грузят
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
все пришло хорошо упакованно, все работает, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Стоит своих денег! Мы довольны
Достоинства:
Комментарий:
Работает без тормозов! Недавно обновил программное обеспечение! За свои деньги хорош!
Достоинства:
Комментарий:
телевизор понравился,качество хорошее рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
за такие деньги телевизор хороший!
Достоинства:
Комментарий:
Телек нравится. Пульт неудобный.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телевизор жаль не получилось привязать к Алисе, ну или не понимаю как Изображение хорошее пока без тормозов и лагов С первого раза пришел целый
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор класс! Надеемся что прослужит долго!
Достоинства:
Комментарий:
Второй телевизор. Все в порядке. Рекомендую. Удивлён качеству и цене. Молодцы. Держите дальше рынок.
Достоинства:
Комментарий:
Все идеально работает!!!В использовании три дня!!!
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену пойдёт. Но хотелось бы лучше
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает ,самое главное,чтоб прослужил долго