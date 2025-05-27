Top.Mail.Ru
Телевизор Hyundai 55' H-LED55BU7003 черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор Hyundai 55' H-LED55BU7003 черный

23 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55BU7003 черный - фото 1
Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55BU7003 черный - фото 2
Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55BU7003 черный - фото 3
Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55BU7003 черный - фото 4
Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55BU7003 черный - фото 5
Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55BU7003 черный - фото 6
Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55BU7003 черный - фото 7
Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55BU7003 черный - фото 8
Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55BU7003 черный - фото 9
Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55BU7003 черный - фото 10
Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55BU7003 черный - фото 11
Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55BU7003 черный - фото 12
Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55BU7003 черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2020
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55BU7003 черный - фото 1
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55BU7003 черный - фото 2
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55BU7003 черный - фото 3
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55BU7003 черный - фото 4
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55BU7003 черный - фото 5
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55BU7003 черный - фото 6
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55BU7003 черный - фото 7
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55BU7003 черный - фото 8
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55BU7003 черный - фото 9
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55BU7003 черный - фото 10
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55BU7003 черный - фото 11
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55BU7003 черный - фото 12
  • Телевизор Hyundai 55&#039; H-LED55BU7003 черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571801
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Аксессуары для Телевизор Hyundai 55' H-LED55BU7003 черный



Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2020
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, документация, винты, ножка подставкиx2 шт.
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
да
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
112
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.3х0.8х0.13
Вес, кг.
17.7

Описание товара Телевизор Hyundai 55' H-LED55BU7003 черный

Представляем Вашему вниманию LED-телевизор Hyundai H-LED55BU7003 с предустановленной платформой Яндекс.ТВ. Данный телевизор необязательно подключать к кабельному, спутниковому или аналоговому телевидению: в нем уже доступны трансляции десятков интернет-телеканалов. А если у вас есть подписка Яндекс.Плюс или КиноПоиск, то выбор не ограничивается только телеканалами — можно выбрать фильм или сериал из библиотеки КиноПоиска. Покрытие корпуса - матовое.

Отзывы о товаре Телевизор Hyundai 55' H-LED55BU7003 черный

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Sergei K.

Достоинства:


Комментарий:
Получил, что хотел. глубина изображения, отличная. Звук, классный. Для комнаты, 4х4, самое то.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично всё работает рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Ильназ Г.

Достоинства:


Комментарий:
Подкупило наличие Алисы, удобная функция. Брал исходя из размера в 55 дюймов на ширину комнаты 2.3 метра (картинки по размеру достаточно не бегаешь глазами по телевизору, глаза не устают), по весу легкий, можно вешать на стену из гипсокартона, предидущий телевизор с такой же диагональю весил более 15 кг.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телевизор, особенно за такую цену, звук очень плохой, плоский, в остальном все устраивает
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
сейчас многие пишут что вшита реклама от яндекса и невозможно смотреть. не заметил такого . и тв и в онлайн кинотеатрах все как обычно . возможно будет обновление такое в будущем. по экрану есть засветы на чёрном фоне. матрица не самая лучшая .. звук режет слух , поэтому по блютуз включил колонки . глюков в yaos пока нет на 3 недели. ютуб запускается через раз. режим отладки ограничен . нет функции obd (отладка по usb )
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Вера П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телевизор, качество потрясающее, звук хороший, море эмоций и восхищения к покупке однозначно рекомендую ,
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Артём С.

Достоинства:


Комментарий:
Телек классный за свои деньги. Картинка яркая, чёткая. Звук приличный (что приятно удивило). При включении сразу предлагает цепануться к вайфаю и зайти в Яндекс аккаунт. В коробке упакован надёжно. В комплекте пульт, ножки, доки.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги телевизор хорош! Даже через домашнюю антенну показывает отлично
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Огонь телек! Сразу купила саундбар к нему. Звук, качество за эти деньги на высоте. Привезли на следующий день, отлично упакован.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Alex П.

Достоинства:


Комментарий:
Немного медленно все грузят
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Елена Ч.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло хорошо упакованно, все работает, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Хамза А.

Достоинства:


Комментарий:
Стоит своих денег! Мы довольны
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Максим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без тормозов! Недавно обновил программное обеспечение! За свои деньги хорош!
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
игорь к.

Достоинства:


Комментарий:
телевизор понравился,качество хорошее рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
за такие деньги телевизор хороший!
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Вячеслав Б.

Достоинства:


Комментарий:
Телек нравится. Пульт неудобный.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Анастасия Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телевизор жаль не получилось привязать к Алисе, ну или не понимаю как Изображение хорошее пока без тормозов и лагов С первого раза пришел целый
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Пивина Я.

Достоинства:


Комментарий:
Телевизор класс! Надеемся что прослужит долго!
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Майкл Фарадей

Достоинства:


Комментарий:
Второй телевизор. Все в порядке. Рекомендую. Удивлён качеству и цене. Молодцы. Держите дальше рынок.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Нина К.

Достоинства:


Комментарий:
Все идеально работает!!!В использовании три дня!!!
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену пойдёт. Но хотелось бы лучше
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Ирина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает ,самое главное,чтоб прослужил долго



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2020
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, документация, винты, ножка подставкиx2 шт.
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
да
Операционная система
Яндекс ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
112
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем Вашему вниманию LED-телевизор Hyundai H-LED55BU7003 с предустановленной платформой Яндекс.ТВ. Данный телевизор необязательно подключать к кабельному, спутниковому или аналоговому телевидению: в нем уже доступны трансляции десятков интернет-телеканалов. А если у вас есть подписка Яндекс.Плюс или КиноПоиск, то выбор не ограничивается только телеканалами — можно выбрать фильм или сериал из библиотеки КиноПоиска. Покрытие корпуса - матовое.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Sergei K.

Достоинства:


Комментарий:
Получил, что хотел. глубина изображения, отличная. Звук, классный. Для комнаты, 4х4, самое то.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично всё работает рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Ильназ Г.

Достоинства:


Комментарий:
Подкупило наличие Алисы, удобная функция. Брал исходя из размера в 55 дюймов на ширину комнаты 2.3 метра (картинки по размеру достаточно не бегаешь глазами по телевизору, глаза не устают), по весу легкий, можно вешать на стену из гипсокартона, предидущий телевизор с такой же диагональю весил более 15 кг.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телевизор, особенно за такую цену, звук очень плохой, плоский, в остальном все устраивает
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
сейчас многие пишут что вшита реклама от яндекса и невозможно смотреть. не заметил такого . и тв и в онлайн кинотеатрах все как обычно . возможно будет обновление такое в будущем. по экрану есть засветы на чёрном фоне. матрица не самая лучшая .. звук режет слух , поэтому по блютуз включил колонки . глюков в yaos пока нет на 3 недели. ютуб запускается через раз. режим отладки ограничен . нет функции obd (отладка по usb )
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Вера П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телевизор, качество потрясающее, звук хороший, море эмоций и восхищения к покупке однозначно рекомендую ,
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Артём С.

Достоинства:


Комментарий:
Телек классный за свои деньги. Картинка яркая, чёткая. Звук приличный (что приятно удивило). При включении сразу предлагает цепануться к вайфаю и зайти в Яндекс аккаунт. В коробке упакован надёжно. В комплекте пульт, ножки, доки.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги телевизор хорош! Даже через домашнюю антенну показывает отлично
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Огонь телек! Сразу купила саундбар к нему. Звук, качество за эти деньги на высоте. Привезли на следующий день, отлично упакован.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Alex П.

Достоинства:


Комментарий:
Немного медленно все грузят
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Елена Ч.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло хорошо упакованно, все работает, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Хамза А.

Достоинства:


Комментарий:
Стоит своих денег! Мы довольны
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Максим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без тормозов! Недавно обновил программное обеспечение! За свои деньги хорош!
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
игорь к.

Достоинства:


Комментарий:
телевизор понравился,качество хорошее рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
за такие деньги телевизор хороший!
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Вячеслав Б.

Достоинства:


Комментарий:
Телек нравится. Пульт неудобный.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Анастасия Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телевизор жаль не получилось привязать к Алисе, ну или не понимаю как Изображение хорошее пока без тормозов и лагов С первого раза пришел целый
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Пивина Я.

Достоинства:


Комментарий:
Телевизор класс! Надеемся что прослужит долго!
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Майкл Фарадей

Достоинства:


Комментарий:
Второй телевизор. Все в порядке. Рекомендую. Удивлён качеству и цене. Молодцы. Держите дальше рынок.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Нина К.

Достоинства:


Комментарий:
Все идеально работает!!!В использовании три дня!!!
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену пойдёт. Но хотелось бы лучше
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Ирина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает ,самое главное,чтоб прослужил долго


Телевизор Hyundai 55' H-LED55BU7003 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...