Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55" 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hyundai H-LED55BU7011 55" 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный
Телевизоры Hyundai представляют собой сочетание передовых технологий и элегантного дизайна. Модель 2026 года привлекает внимание высоким качеством изображения и функциональностью. С диагональю экрана в 55 дюймов (140 см) и разрешением 3840х2160 пикселей, устройство обеспечивает потрясающее качество картинки в формате 4K UHD, что делает просмотр фильмов и сериалов по-настоящему захватывающим. Телевизор оснащен подсветкой Direct LED, обеспечивающей равномерное распределение света по всей поверхности экрана, что в сочетании с частотой обновления 60 Гц гарантирует плавное и четкое изображение. Управление устройством осуществляется на базе операционной системы Google TV, предлагающей широкий ассортимент приложений и контента. Черный цвет корпуса телевизора Hyundai придает устройству стильный и современный вид, отлично вписывающийся в любой интерьер. Поддержка Smart TV и Wi-Fi предоставляет доступ к потоковым сервисам и онлайн-контенту без необходимости дополнительных устройств. Для подключения внешних устройств предусмотрено 4 HDMI входа, что позволяет одновременно подключать несколько источников сигнала, таких как игровая консоль, медиаплеер или компьютер. При весе без подставки 9,6 кг, телевизор достаточно легок и удобен для установки на стене или на подставке. Hyundai 2026 года выпуска — это надежный выбор для тех, кто ценит качество и функциональность в каждой детали.
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