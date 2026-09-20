Мультиварка Polaris PMC 0593AD серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мультиварка Polaris PMC 0593AD серебристый
Мультиварка Polaris PMC 0593AD48 программ.300 режимов приготовления.Таймер отсрочки до 24 часов позволяет приготовить еду к назначенному времени.Внутренняя чаша 5 л c антипригарным покрытием Biotore.Режимы работы: Мой рецепт Plus, Суп, Крупа, Жарка, Паста, Молочная каша, Тушение, Выпечка, Йогурт, Варка на пару, Варенье, Плов, Разогрев.Многофункциональный дисплей.Поддержание температуры 24 часа.Таймер отсрочки до 24 часов позволяет приготовить еду к назначенному времени.Сохранение программы при сбое электропитания - 20 минут.Объем чаши 5 л позволяет приготовить блюдо до 10 порций.Съемный шнур.Аксессуары: столовая ложка, плоская ложка, мерная чашка, контейнер пароварка.Книга рецептов в подарок.Мощность: 770 Вт.
Отзывы о товаре Мультиварка Polaris PMC 0593AD серебристый