Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный
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Характеристики
Описание товара Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный
Мультиварка Hyundai HYMC-2408 — это универсальное решение для вашей кухни. Она сочетает в себе функциональность, удобство и стильный дизайн. Эта мультиварка имеет интуитивно понятное сенсорное управление с цветным дисплеем. С помощью панели управления вы можете легко настроить температуру и время приготовления, выбрать одну из 11 автоматических программ или воспользоваться функцией «Мультишеф» для ручной настройки параметров готовки. Мультиварка оснащена чашей с антипригарным покрытием Daikin, которое обеспечивает равномерный нагрев и легкую очистку. Чаша имеет объем 3 литров, что позволяет готовить большие порции блюд. Устройство выполнено в современном корейском стиле и имеет эргономичный компактный корпус. Оно идеально впишется в интерьер любой кухни. После завершения программы мультиварка автоматически переходит в режим поддержания температуры, благодаря чему блюда остаются теплыми долгое время. Также есть функция отложенного старта, которая позволяет запрограммировать начало приготовления на более позднее время. Благодаря съемному паровому клапану, мультиварке можно доверить приготовление таких блюд как рис, крупы, паста, пельмени и многое другое. Удобная крышка мультиварки легко снимается и моется, а корпус имеет специальное покрытие, устойчивое к царапинам и другим повреждениям. Hyundai HYMC-2408 станет незаменимым помощником на кухне и позволит вам готовить разнообразные блюда быстро и легко.
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