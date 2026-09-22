Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2406 6л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1000
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
6 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное daikin
Цвет
серебристый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721660
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
1000
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
6 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное daikin
Цвет
серебристый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
22
Программы приготовления
Выпечка, жарка(мясо,рыба,овощи), суп(мясо,рыба,овощи), на пару(мясо,рыба,овощи), тушение(мясо,рыба,овощи),томление, крупы, варенье, йогурт, паста, каша, омлет, плов, шеф, мультиповар, подогрев
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х34х32
Вес, кг.
3.25
Описание товара Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2406 6л
С мультиваркой Hyundai HYMC-2406 готовка даже для большой семьи превращается в простой и приятный процесс, наполненный творчеством. Прибор работает на мощности 1000 Вт, при необходимости он может быстро набрать нужную температуру и поддерживать её до 6 ч.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Мощность, Вт
1000
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
6 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное daikin
Цвет
серебристый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
22
Программы приготовления
Выпечка, жарка(мясо,рыба,овощи), суп(мясо,рыба,овощи), на пару(мясо,рыба,овощи), тушение(мясо,рыба,овощи),томление, крупы, варенье, йогурт, паста, каша, омлет, плов, шеф, мультиповар, подогрев
Страна производитель
Китай
С мультиваркой Hyundai HYMC-2406 готовка даже для большой семьи превращается в простой и приятный процесс, наполненный творчеством. Прибор работает на мощности 1000 Вт, при необходимости он может быстро набрать нужную температуру и поддерживать её до 6 ч.
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2406 6л - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2406 6л