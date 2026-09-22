Мультиварка-скороварка Midea MPC-6039 5л.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Потребляемая мощность, Вт
1300
Материал чаши
пластик, нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
тефлон
Цвет
серебристый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721661
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Характеристики
Бренд
Потребляемая мощность, Вт
1300
Материал чаши
пластик, нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
тефлон
Цвет
серебристый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Программы приготовления
бобы/овощи, выпечка, каша, мультиповар, мясо, разогрев, рис/крупы, рыба, суп, холодец
Функции и особенности
Режим мультиповар
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х35х33
Вес, кг.
8.2
Описание товара Мультиварка-скороварка Midea MPC-6039 5л.
Мультиварка-скороварка Midea MPC-6039 5л.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Потребляемая мощность, Вт
1300
Материал чаши
пластик, нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
тефлон
Цвет
серебристый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Программы приготовления
бобы/овощи, выпечка, каша, мультиповар, мясо, разогрев, рис/крупы, рыба, суп, холодец
Функции и особенности
Режим мультиповар
Страна производитель
Китай
Мультиварка-скороварка Midea MPC-6039 5л.
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