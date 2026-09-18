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Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный купить с доставкой в Москве
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Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный

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Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 1
Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 2
Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 3
Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 4
Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 5
Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 6
Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 7
Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 8
Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 9
Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 10
Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 11
Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 12
Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 13
Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 14
Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 15
Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 16
Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 17
Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 18
Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 19
Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 20
Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 21
Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварка
Потребляемая мощность, Вт
860
Материал чаши
керамика
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
керамическое
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
16
  • Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 1
  • Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 2
  • Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 3
  • Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 4
  • Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 5
  • Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 6
  • Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 7
  • Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 8
  • Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 9
  • Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 10
  • Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 11
  • Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 12
  • Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 13
  • Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 14
  • Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 15
  • Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 16
  • Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 17
  • Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 18
  • Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 19
  • Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 20
  • Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 21
  • Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 219827
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Мультиварка
Потребляемая мощность, Вт
860
Материал чаши
керамика
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
керамическое
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Управление с мобильного устройства
нет
Количество автоматических программ
16
Программы приготовления
мультиповар (ручная установка времени и температуры), выпечка, суп, тушение, жарка, запекание, плов, паста, пицца, овсяная каша, варенье, варка на пару, бобы, молочная каша, крупа, подогрев готовых блюд
Ручки на чаше
Да
Функции и особенности
съемная внутренняя крышка, антибактериальное покрытие
Комплектация
мерный стакан, форма для варки на пару, черпак, кулинарная книга, ложка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х36х30
Вес, кг.
5.8

Описание товара Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный

Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный

Отзывы о товаре Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Мультиварка
Потребляемая мощность, Вт
860
Материал чаши
керамика
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
керамическое
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Управление с мобильного устройства
нет
Количество автоматических программ
16
Программы приготовления
мультиповар (ручная установка времени и температуры), выпечка, суп, тушение, жарка, запекание, плов, паста, пицца, овсяная каша, варенье, варка на пару, бобы, молочная каша, крупа, подогрев готовых блюд
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Ручки на чаше
Да
Функции и особенности
съемная внутренняя крышка, антибактериальное покрытие
Комплектация
мерный стакан, форма для варки на пару, черпак, кулинарная книга, ложка
Страна производитель
Китай
Описание
Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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