Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Мультиварки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 281853
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Мультиварка Midea MPC-6020 – универсальная модель с впечатляющими возможностями и современным дизайном. 11 лучших программ с оптимальными настройками помогут приготовить самые разные блюда: от супа и каши до йогурта и выпечки. Также есть функция МУЛЬТИПОВАР, позволяющая самостоятельно устанавливать время приготовления (от 1 мин до 12 ч) и температуру (от 30 до 150 °С), а значит, готовить по любым рецептам. Мультиварку также удобно использовать для стерилизации детской посуды. А функцию автоподогрев можно отключить заранее (описано в инструкции). Модель имеет вместительную 5 литровую чашу с лицензионным японским антипригарным покрытием DAIKIN. Толщина чаши 2 мм (стандартно производители используют чашу 1 мм). Во время приготовления можно открывать крышку и проверять готовность блюда. Уход за мультиваркой MPC-6020 очень прост и удобен. Внутренняя крышка и паровой клапан легко снимаются. Чашу, внутреннюю крышку, паровой клапан и все аксессуары можно мыть в посудомоечной машине.
Мультиварка Midea MPC-6020 – универсальная модель с впечатляющими возможностями и современным дизайном. 11 лучших программ с оптимальными настройками помогут приготовить самые разные блюда: от супа и каши до йогурта и выпечки. Также есть функция МУЛЬТИПОВАР, позволяющая самостоятельно устанавливать время приготовления (от 1 мин до 12 ч) и температуру (от 30 до 150 °С), а значит, готовить по любым рецептам. Мультиварку также удобно использовать для стерилизации детской посуды. А функцию автоподогрев можно отключить заранее (описано в инструкции). Модель имеет вместительную 5 литровую чашу с лицензионным японским антипригарным покрытием DAIKIN. Толщина чаши 2 мм (стандартно производители используют чашу 1 мм). Во время приготовления можно открывать крышку и проверять готовность блюда. Уход за мультиваркой MPC-6020 очень прост и удобен. Внутренняя крышка и паровой клапан легко снимаются. Чашу, внутреннюю крышку, паровой клапан и все аксессуары можно мыть в посудомоечной машине.
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