Мультиварка Rondell RDE-MC608 6л

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
1250
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
6 л
Антипригарное покрытие чаши
керамическое
Цвет
серебристый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
кнопки
Количество автоматических программ
9
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721664
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Бренд Rondell представляет мультиварку RDE-MC608, которая сочетает в себе удобство автоматических программ и гибкость ручного управления. Модель оснащена чашей с прочным керамическим антипригарным покрытием, которое обеспечивает не только легкую очистку, но и безопасное приготовление пищи. Объем в 6 литров и мощность 1250 Вт ускоряют процесс приготовления семейных обедов и ужинов.
В комплект входит съемная пароварка, расширяющая возможности устройства для приготовления полезных блюд на пару. Чаша удобными ручками, прозрачная крышка для визуального контроля и корпус из нержавеющей стали обеспечивают практичность. Для повседневных задач Мультиварка RDE-MC608 предлагает 9 полностью автоматических программ, которые избавят от необходимости настройки времени и температуры для популярных блюд: от супов и каш до тушения и выпечки. Помимо автоматики, в модели предусмотрена 1 ручная программа, предоставляющая полный контроль над процессом. Опытные пользователи смогут самостоятельно выставлять время и температуру, создавая рецепты и адаптируя их под свои предпочтения.
Функции поддержания температуры и бережного разогрева позволяют сохранить блюдо горячим до подачи на стол без потери сочности. А таймер отсрочки старта дает возможность запланировать приготовление к определенному часу.
Мультиварка Rondell RDE-MC608 — это выбор для тех, кто ищет универсальное устройство для повседневного использования и кулинарных экспериментов с профессиональным результатом. Модели уже доступны для заказа в Ситилинке и в магазинах партнеров.
Бренд Rondell представляет мультиварку RDE-MC608, которая сочетает в себе удобство автоматических программ и гибкость ручного управления. Модель оснащена чашей с прочным керамическим антипригарным покрытием, которое обеспечивает не только легкую очистку, но и безопасное приготовление пищи. Объем в 6 литров и мощность 1250 Вт ускоряют процесс приготовления семейных обедов и ужинов.
В комплект входит съемная пароварка, расширяющая возможности устройства для приготовления полезных блюд на пару. Чаша удобными ручками, прозрачная крышка для визуального контроля и корпус из нержавеющей стали обеспечивают практичность. Для повседневных задач Мультиварка RDE-MC608 предлагает 9 полностью автоматических программ, которые избавят от необходимости настройки времени и температуры для популярных блюд: от супов и каш до тушения и выпечки. Помимо автоматики, в модели предусмотрена 1 ручная программа, предоставляющая полный контроль над процессом. Опытные пользователи смогут самостоятельно выставлять время и температуру, создавая рецепты и адаптируя их под свои предпочтения.
Функции поддержания температуры и бережного разогрева позволяют сохранить блюдо горячим до подачи на стол без потери сочности. А таймер отсрочки старта дает возможность запланировать приготовление к определенному часу.
Мультиварка Rondell RDE-MC608 — это выбор для тех, кто ищет универсальное устройство для повседневного использования и кулинарных экспериментов с профессиональным результатом. Модели уже доступны для заказа в Ситилинке и в магазинах партнеров.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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