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Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л купить с доставкой в Москве
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Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л

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Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 1
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 2
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 3
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 4
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 5
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 6
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 7
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 8
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 9
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 10
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 11
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 12
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 13
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 14
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 15
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 16
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 17
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1200
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
6 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное daikin
Цвет
серебристый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
кнопки
Количество автоматических программ
13
  • Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 1
  • Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 2
  • Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 3
  • Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 4
  • Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 5
  • Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 6
  • Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 7
  • Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 8
  • Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 9
  • Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 10
  • Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 11
  • Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 12
  • Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 13
  • Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 14
  • Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 15
  • Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 16
  • Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 17
  • Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721659
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Мощность, Вт
1200
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
6 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное daikin
Цвет
серебристый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
кнопки
Количество автоматических программ
13
Программы приготовления
Жарка, суп, на пару, тушение, выпечка, йогурт, , каша, плов, мультиповар, торт, быстрое, соте, рис, рагу, подогрев
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х32х32
Вес, кг.
5.85

Описание товара Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л

Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402 — универсальный кухонный прибор 2 в 1 для быстрого и экономного приготовления: работает как скороварка для тушения и как мультиварка для медленного приготовления. Корпус в серебристо-черном оформлении, мощность 1200 Вт, рабочий объём чаши 6 л. Многофункциональность: сочетает функции скороварки и мультиварки, подходит для супов, тушёных блюд, каш, выпечки и на пару. Быстро и экономно: мощность 1200 Вт обеспечивает равномерный и быстрый нагрев. Удобное управление: сенсорная панель и ЖК дисплей для простого выбора программы и контроля времени. Безопасность и качество: чашa с антипригарным покрытием Daikin, ТЭН-нагреватель, функция поддержания температуры. Гибкость режимов: 16 программ и возможность изменять время приготовления под рецепт

Отзывы о товаре Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Мощность, Вт
1200
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
6 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное daikin
Цвет
серебристый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
кнопки
Количество автоматических программ
13
Программы приготовления
Жарка, суп, на пару, тушение, выпечка, йогурт, , каша, плов, мультиповар, торт, быстрое, соте, рис, рагу, подогрев
Страна производитель
Китай
Описание
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402 — универсальный кухонный прибор 2 в 1 для быстрого и экономного приготовления: работает как скороварка для тушения и как мультиварка для медленного приготовления. Корпус в серебристо-черном оформлении, мощность 1200 Вт, рабочий объём чаши 6 л. Многофункциональность: сочетает функции скороварки и мультиварки, подходит для супов, тушёных блюд, каш, выпечки и на пару. Быстро и экономно: мощность 1200 Вт обеспечивает равномерный и быстрый нагрев. Удобное управление: сенсорная панель и ЖК дисплей для простого выбора программы и контроля времени. Безопасность и качество: чашa с антипригарным покрытием Daikin, ТЭН-нагреватель, функция поддержания температуры. Гибкость режимов: 16 программ и возможность изменять время приготовления под рецепт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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