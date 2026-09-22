Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л
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Характеристики
Описание товара Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402, 6л
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-2402 — универсальный кухонный прибор 2 в 1 для быстрого и экономного приготовления: работает как скороварка для тушения и как мультиварка для медленного приготовления. Корпус в серебристо-черном оформлении, мощность 1200 Вт, рабочий объём чаши 6 л. Многофункциональность: сочетает функции скороварки и мультиварки, подходит для супов, тушёных блюд, каш, выпечки и на пару. Быстро и экономно: мощность 1200 Вт обеспечивает равномерный и быстрый нагрев. Удобное управление: сенсорная панель и ЖК дисплей для простого выбора программы и контроля времени. Безопасность и качество: чашa с антипригарным покрытием Daikin, ТЭН-нагреватель, функция поддержания температуры. Гибкость режимов: 16 программ и возможность изменять время приготовления под рецепт
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