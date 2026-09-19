Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый
Универсальная мультиварка POLARIS PMC 0578AD — настоящее сокровище для любого гурмана от профессионального шеф-повара до студента. Внушительный объем в 5 л позволит приготовить ужин на большую компанию. Огромное разнообразие программ и функций станет находкой для любого случая, будь то званый обед или романтический ужин при свечах. Антипригарное покрытие устойчиво к царапинам и совершенно безвредно для здоровья. Блюда, приготовленные в мультиварке POLARIS PMC 0578AD, гарантированно получатся полезными и вкусными. В комплекте идут пароварка и книга рецептов, откуда можно брать рецепты и тестировать их качество и вкус прямо в мультиварке.
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