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Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л купить с доставкой в Москве
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Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л

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Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 1
Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 2
Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 3
Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 4
Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 5
Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 6
Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 7
Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 8
Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 9
Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 10
Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 11
Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 12
Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 13
Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 14
Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 15
Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 16
Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
500
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное daikin
Цвет
белый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
20
  • Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 1
  • Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 2
  • Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 3
  • Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 4
  • Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 5
  • Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 6
  • Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 7
  • Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 8
  • Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 9
  • Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 10
  • Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 11
  • Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 12
  • Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 13
  • Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 14
  • Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 15
  • Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 16
  • Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721666
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Характеристики

Бренд
VITEK
Мощность, Вт
500
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное daikin
Цвет
белый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
20
Программы приготовления
плов+давление(высокое,среднее,низкое), суп+давление(высокое,среднее,низкое), тушение+давление(высокое,среднее,низкое), каша+давление(высокое,среднее,низкое), давление+давление(высокое,среднее,низкое), на пару, обжарка, йоугрт, мультиповар, кекс, подогрев
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х31х31
Вес, кг.
4.25

Описание товара Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л

Мультиварка VITEK — это идеальное решение для тех, кто ценит время и комфорт на кухне. С помощью 20 автоматических программ вы сможете легко приготовить разнообразные блюда, от супов и каш до сложных вторых блюд и десертов. Объем чаши составляет 3 литра, что отлично подходит для семьи среднего размера. Чаша изготовлена из прочного пластика, обеспечивающего долгий срок службы и легкий уход. Мощность устройства составляет 500 Вт, что оптимально для бережной готовки с сохранением всех полезных свойств продуктов. Мультиварка выполнена в стильном белом цвете, который гармонично впишется в любой кухонный интерьер. Являясь мультиваркой-скороваркой, этот прибор позволяет значительно сократить время готовки благодаря использованию высокого давления. Тип нагрева — ТЭН — гарантирует равномерное распределение тепла по всей поверхности чаши, а сенсорное управление делает эксплуатацию максимально простой и интуитивно понятной. Вес мультиварки составляет 4,25 кг, что делает ее достаточно легкой для перемещения и удобной в хранении. Бренд VITEK известен своим надежным качеством и современными технологиями, что делает эту модель превосходным выбором для любой кухни.

Отзывы о товаре Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л




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Характеристики
Бренд
VITEK
Мощность, Вт
500
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное daikin
Цвет
белый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
20
Программы приготовления
плов+давление(высокое,среднее,низкое), суп+давление(высокое,среднее,низкое), тушение+давление(высокое,среднее,низкое), каша+давление(высокое,среднее,низкое), давление+давление(высокое,среднее,низкое), на пару, обжарка, йоугрт, мультиповар, кекс, подогрев
Страна производитель
Китай
Описание
Мультиварка VITEK — это идеальное решение для тех, кто ценит время и комфорт на кухне. С помощью 20 автоматических программ вы сможете легко приготовить разнообразные блюда, от супов и каш до сложных вторых блюд и десертов. Объем чаши составляет 3 литра, что отлично подходит для семьи среднего размера. Чаша изготовлена из прочного пластика, обеспечивающего долгий срок службы и легкий уход. Мощность устройства составляет 500 Вт, что оптимально для бережной готовки с сохранением всех полезных свойств продуктов. Мультиварка выполнена в стильном белом цвете, который гармонично впишется в любой кухонный интерьер. Являясь мультиваркой-скороваркой, этот прибор позволяет значительно сократить время готовки благодаря использованию высокого давления. Тип нагрева — ТЭН — гарантирует равномерное распределение тепла по всей поверхности чаши, а сенсорное управление делает эксплуатацию максимально простой и интуитивно понятной. Вес мультиварки составляет 4,25 кг, что делает ее достаточно легкой для перемещения и удобной в хранении. Бренд VITEK известен своим надежным качеством и современными технологиями, что делает эту модель превосходным выбором для любой кухни.
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Отзывы


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