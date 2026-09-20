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Увлажнитель воздуха Starwind SHC5310B купить с доставкой в Москве
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Увлажнитель воздуха Starwind SHC5310B

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Увлажнитель воздуха Starwind SHC5310B - фото 1
Увлажнитель воздуха Starwind SHC5310B - фото 2
Увлажнитель воздуха Starwind SHC5310B - фото 3
Увлажнитель воздуха Starwind SHC5310B - фото 4
Увлажнитель воздуха Starwind SHC5310B - фото 5
Увлажнитель воздуха Starwind SHC5310B - фото 6
Увлажнитель воздуха Starwind SHC5310B - фото 7
Увлажнитель воздуха Starwind SHC5310B - фото 8
Увлажнитель воздуха Starwind SHC5310B - фото 9
Увлажнитель воздуха Starwind SHC5310B - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
венге/черный
Источник питания
сеть
Продолжительность работы
11 ч
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC5310B - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC5310B - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC5310B - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC5310B - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC5310B - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC5310B - фото 6
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC5310B - фото 7
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC5310B - фото 8
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC5310B - фото 9
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC5310B - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568106
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
венге/черный
Индикация
низкого уровня воды
Емкость резервуара для воды
3
Расход воды, мл/ч
300 мл/ч
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
25
Продолжительность работы
11 ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х20х16
Вес, кг.
1

Описание товара Увлажнитель воздуха Starwind SHC5310B

Правильный микроклимат важен для самочувствия и внешнего вида человека любого возраста круглый год. Рекомендованный круглогодичный уровень влажность для жилых помещений 40-60. В отопительный сезон уровень влажности воздуха быстро снижается до минимальных показателей. Чтобы влажность поднялась до рекомендованного уровня 40-60 необходимо активно включать увлажнители воздуха во всех помещениях. О том, что воздух в помещении сухой, организм человека сигнализирует разными способами:. Сухость кожи и дискомфорт в носоглотке. Появление ночного храпа. Прерывистый сон и ночная жажда. Сухость волос и удары статического электричества от шерстяных вещей. Скрип напольных покрытий и рассыхание мебели. Чахнущие комнатные растения. Важно помнить, что сухой воздух является благоприятной средой для активности вирусов, которые негативно сказываются на иммунитете и самочувствии человека. Теперь создавать и поддерживать правильный микроклимат в доме и офисе стало гораздо легче. STARWIND разработал удобный и понятный увлажнитель воздуха, который понравится и детям, и людям старшего поколения. Благодаря верхнему заливу не нужно ежедневно носить резервуар для наполнения водой на кухню или в ванную. Просто снимаете верхнюю крышку и заливаете воду из удобного графина или бутылки. Скорость увлажнения регулируется поворотом ручки в нужную сторону. Многоцветная подсветка-ночник (отключаемая) создаст условия для спокойного отдыха и сна. Капсула для ароматических масел насыщает воздух ароматом для укрепления иммунитета или ароматерапии. Встроенная световая индикация информирует о включенном режиме увлажнения или о низком уровне воды. Прибор автоматически выключается, как только объём воды достигнет минимального уровня. Рекомендованная площадь помещения для увлажнителя STARWIND SHC5310B до 40 м2. При полном заполнении резервуара водой увлажнитель может работать без остановки более 11 часов.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Starwind SHC5310B




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
венге/черный
Индикация
низкого уровня воды
Емкость резервуара для воды
3
Расход воды, мл/ч
300 мл/ч
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
да
Источник питания
сеть
Развернуть
Потребляемая мощность
25
Продолжительность работы
11 ч
Страна производитель
Китай
Описание
Правильный микроклимат важен для самочувствия и внешнего вида человека любого возраста круглый год. Рекомендованный круглогодичный уровень влажность для жилых помещений 40-60. В отопительный сезон уровень влажности воздуха быстро снижается до минимальных показателей. Чтобы влажность поднялась до рекомендованного уровня 40-60 необходимо активно включать увлажнители воздуха во всех помещениях. О том, что воздух в помещении сухой, организм человека сигнализирует разными способами:. Сухость кожи и дискомфорт в носоглотке. Появление ночного храпа. Прерывистый сон и ночная жажда. Сухость волос и удары статического электричества от шерстяных вещей. Скрип напольных покрытий и рассыхание мебели. Чахнущие комнатные растения. Важно помнить, что сухой воздух является благоприятной средой для активности вирусов, которые негативно сказываются на иммунитете и самочувствии человека. Теперь создавать и поддерживать правильный микроклимат в доме и офисе стало гораздо легче. STARWIND разработал удобный и понятный увлажнитель воздуха, который понравится и детям, и людям старшего поколения. Благодаря верхнему заливу не нужно ежедневно носить резервуар для наполнения водой на кухню или в ванную. Просто снимаете верхнюю крышку и заливаете воду из удобного графина или бутылки. Скорость увлажнения регулируется поворотом ручки в нужную сторону. Многоцветная подсветка-ночник (отключаемая) создаст условия для спокойного отдыха и сна. Капсула для ароматических масел насыщает воздух ароматом для укрепления иммунитета или ароматерапии. Встроенная световая индикация информирует о включенном режиме увлажнения или о низком уровне воды. Прибор автоматически выключается, как только объём воды достигнет минимального уровня. Рекомендованная площадь помещения для увлажнителя STARWIND SHC5310B до 40 м2. При полном заполнении резервуара водой увлажнитель может работать без остановки более 11 часов.
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