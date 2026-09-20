Увлажнитель воздуха Starwind SHC5310B
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Характеристики
Описание товара Увлажнитель воздуха Starwind SHC5310B
Правильный микроклимат важен для самочувствия и внешнего вида человека любого возраста круглый год. Рекомендованный круглогодичный уровень влажность для жилых помещений 40-60. В отопительный сезон уровень влажности воздуха быстро снижается до минимальных показателей. Чтобы влажность поднялась до рекомендованного уровня 40-60 необходимо активно включать увлажнители воздуха во всех помещениях. О том, что воздух в помещении сухой, организм человека сигнализирует разными способами:. Сухость кожи и дискомфорт в носоглотке. Появление ночного храпа. Прерывистый сон и ночная жажда. Сухость волос и удары статического электричества от шерстяных вещей. Скрип напольных покрытий и рассыхание мебели. Чахнущие комнатные растения. Важно помнить, что сухой воздух является благоприятной средой для активности вирусов, которые негативно сказываются на иммунитете и самочувствии человека. Теперь создавать и поддерживать правильный микроклимат в доме и офисе стало гораздо легче. STARWIND разработал удобный и понятный увлажнитель воздуха, который понравится и детям, и людям старшего поколения. Благодаря верхнему заливу не нужно ежедневно носить резервуар для наполнения водой на кухню или в ванную. Просто снимаете верхнюю крышку и заливаете воду из удобного графина или бутылки. Скорость увлажнения регулируется поворотом ручки в нужную сторону. Многоцветная подсветка-ночник (отключаемая) создаст условия для спокойного отдыха и сна. Капсула для ароматических масел насыщает воздух ароматом для укрепления иммунитета или ароматерапии. Встроенная световая индикация информирует о включенном режиме увлажнения или о низком уровне воды. Прибор автоматически выключается, как только объём воды достигнет минимального уровня. Рекомендованная площадь помещения для увлажнителя STARWIND SHC5310B до 40 м2. При полном заполнении резервуара водой увлажнитель может работать без остановки более 11 часов.
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Теги товара: ультразвуковые, настольные
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: ультразвуковые, настольные
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