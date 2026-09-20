Описание товара Оперативная память Apacer DIMM DDR4 2666-19 8GB (EL.08G2V.GNH)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти отлично подходит для базового апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Он закрывает потребности в повседневной работе: быстрый запуск системы, комфортная работа с документами, просмотр видео и сёрфинг в интернете с множеством вкладок. Для современных игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа этого объёма и скорости может быть недостаточно, но как недорогой способ оживить старую платформу или дополнить новый бюджетный ПК он справится отлично.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает четвёртое поколение технологии DDR. Это обеспечивает более высокую пропускную способность и меньшее энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планка предназначена для установки в настольный компьютер или сервер, и она физически не подойдёт для слотов SO-DIMM в ноутбуках или компактных системах.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 8 ГБ, что является хорошим стартовым значением для многих задач. Частота работы составляет 2666 МГц, что является стандартным значением для многих бюджетных и средних платформ. Такая скорость обеспечивает достаточную отзывчивость системы в офисных приложениях и нетребовательных играх, но для раскрытия потенциала мощных процессоров в ресурсоёмких приложениях часто требуются модули с более высокой частотой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Основной тайминг модуля указан как CL19 (19 тактов), что в связке с частотой 2666 МГц является типичным показателем для памяти этого класса. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В. Данная модель, судя по характеристикам, скорее всего, не поддерживает профили автоматического разгона XMP, а работает на своих номинальных частотах и таймингах, что упрощает настройку и гарантирует стабильность на самых разных материнских платах.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с материнскими платами для настольных ПК, имеющими слоты DDR4, и процессорами Intel и AMD соответствующих поколений. Важно помнить, что максимально поддерживаемая частота памяти определяется контроллером памяти в процессоре и возможностями материнской платы. На старых или очень бюджетных платформах модуль будет работать на своей штатной частоте 2666 МГц, что является его неоспоримым преимуществом ввиду отсутствия необходимости сложных настроек.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти выполнена в классическом формате без дополнительных радиаторов охлаждения. Это стандартное решение для модулей с умеренной частотой и напряжением, которые не склонны к сильному нагреву. Отсутствие массивного радиатора также снижает риск конфликта с установленным крупным процессорным кулером, что упрощает монтаж в компактных корпусах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. При покупке второй планки важно стремиться к максимальному совпадению характеристик для обеспечения стабильной работы в двухканале.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты именно для памяти типа DDR4, так как поколения DDR3, DDR4 и DDR5 между собой физически и электрически несовместимы. Данный модуль - отличный выбор для простого и недорогого увеличения оперативной памяти до 8 или 16 ГБ (при покупке пары) на платформах Intel Core i3/i5 или AMD Ryzen 3/5. Если ваши задачи выходят за рамки офисной работы и лёгкого мультимедиа, стоит рассмотреть комплекты из двух модулей с более высокой частотой и поддержкой XMP для лучшей производительности в играх и приложениях.