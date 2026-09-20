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Оперативная память Kingston DIMM 32GB DDR5-6400 (KF564C32RSAK2-32) купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Kingston DIMM 32GB DDR5-6400 (KF564C32RSAK2-32)

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Оперативная память Kingston DIMM 32GB DDR5-6400 (KF564C32RSAK2-32) - фото 1
Оперативная память Kingston DIMM 32GB DDR5-6400 (KF564C32RSAK2-32) - фото 2
Оперативная память Kingston DIMM 32GB DDR5-6400 (KF564C32RSAK2-32) - фото 3
Оперативная память Kingston DIMM 32GB DDR5-6400 (KF564C32RSAK2-32) - фото 4
Оперативная память Kingston DIMM 32GB DDR5-6400 (KF564C32RSAK2-32) - фото 5
Оперативная память Kingston DIMM 32GB DDR5-6400 (KF564C32RSAK2-32) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
Тайминги
32-39-39
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
  • Оперативная память Kingston DIMM 32GB DDR5-6400 (KF564C32RSAK2-32) - фото 1
  • Оперативная память Kingston DIMM 32GB DDR5-6400 (KF564C32RSAK2-32) - фото 2
  • Оперативная память Kingston DIMM 32GB DDR5-6400 (KF564C32RSAK2-32) - фото 3
  • Оперативная память Kingston DIMM 32GB DDR5-6400 (KF564C32RSAK2-32) - фото 4
  • Оперативная память Kingston DIMM 32GB DDR5-6400 (KF564C32RSAK2-32) - фото 5
  • Оперативная память Kingston DIMM 32GB DDR5-6400 (KF564C32RSAK2-32) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 566348
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
CAS Latency (CL), тактов
32
Тайминги
32-39-39
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Напряжение питания
1, 4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
175

Описание товара Оперативная память Kingston DIMM 32GB DDR5-6400 (KF564C32RSAK2-32)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для энтузиастов, которые собирают мощный игровой компьютер или производительную рабочую станцию. Два модуля по 16 ГБ в сумме дают 32 ГБ, что является отличным балансом для современных AAA-игр в высоких разрешениях, потоковой трансляции, работы с большими графическими проектами и лёгкого видеомонтажа. Такая конфигурация предлагает существенный запас производительности по сравнению с базовыми 16 ГБ, при этом оставаясь более доступной, чем экстремальные комплекты на 64 ГБ и выше.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5 последнего поколения, которая обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Крайне важно помнить, что планки DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4, поэтому ваша материнская плата должна быть разработана именно под этот новый стандарт.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект общей ёмкостью 32 ГБ, состоящий из двух модулей по 16 ГБ, работает на высокой частоте 6400 МГц. Такая скорость передачи данных напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность рендеринга сложных сцен и общую отзывчивость системы при интенсивной многозадачности. Для геймеров, особенно с мощными видеокартами, высокая частота DDR5 может стать фактором, раскрывающим дополнительный FPS в процессорозависимых играх и снижающим задержки.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг CL32 при частоте 6400 МГц свидетельствует о хорошем балансе между скоростью и латентностью. Это означает, что память не только быстро передаёт данные, но и достаточно оперативно на них отвечает. Для автоматической настройки на заявленные параметры модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0. Пользователю достаточно активировать этот профиль в BIOS/UEFI материнской платы, чтобы система заработала на частоте 6400 МГц без сложного ручного разгона, что является большим удобством.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений Core и чипсеты серий 600 и 700) и AMD (процессоры Ryzen 7000/8000 серии и платформы AM5). Однако важно проверить список поддерживаемых модулей (QVL) для вашей конкретной материнской платы, так как достижение стабильной работы на частоте 6400 МГц зависит от возможностей чипсета и процессора. Для некоторых систем может потребоваться обновление BIOS до актуальной версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, возникающее при работе на высоких частотах, что способствует долгосрочной стабильности. Дизайн радиаторов относительно компактен, что минимизирует риск конфликта с установленными массивными процессорными кулерами воздушного типа. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для тех, кто ценит чистый и лаконичный вид системного блока или собирает производительную систему без акцента на визуальных эффектах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей. Это оптимально для активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на общую производительность системы. Для правильной работы устанавливайте планки в слоты, обычно обозначенные одним цветом, согласно инструкции к материнской плате. В дальнейшем для расширения объёма до 64 ГБ рекомендуется приобрести такой же комплект.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это необходимость современной платформы с поддержкой DDR5. На платах для DDR4 эти модули установить физически невозможно. Также учтите, что заявленная частота 6400 МГц является режимом разгона (XMP) и для её стабильной работы требуется соответствующая материнская плата и процессор. Перед покупкой убедитесь, что ваша система соответствует этим требованиям. Этот комплект станет отличным выбором для сборки нового ПК, где нужен солидный объём и высокая скорость для игр и работы, без переплаты за RGB-подсветку.

Отзывы о товаре Оперативная память Kingston DIMM 32GB DDR5-6400 (KF564C32RSAK2-32)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
CAS Latency (CL), тактов
32
Тайминги
32-39-39
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Развернуть
Напряжение питания
1, 4
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для энтузиастов, которые собирают мощный игровой компьютер или производительную рабочую станцию. Два модуля по 16 ГБ в сумме дают 32 ГБ, что является отличным балансом для современных AAA-игр в высоких разрешениях, потоковой трансляции, работы с большими графическими проектами и лёгкого видеомонтажа. Такая конфигурация предлагает существенный запас производительности по сравнению с базовыми 16 ГБ, при этом оставаясь более доступной, чем экстремальные комплекты на 64 ГБ и выше.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5 последнего поколения, которая обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Крайне важно помнить, что планки DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4, поэтому ваша материнская плата должна быть разработана именно под этот новый стандарт.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект общей ёмкостью 32 ГБ, состоящий из двух модулей по 16 ГБ, работает на высокой частоте 6400 МГц. Такая скорость передачи данных напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность рендеринга сложных сцен и общую отзывчивость системы при интенсивной многозадачности. Для геймеров, особенно с мощными видеокартами, высокая частота DDR5 может стать фактором, раскрывающим дополнительный FPS в процессорозависимых играх и снижающим задержки.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг CL32 при частоте 6400 МГц свидетельствует о хорошем балансе между скоростью и латентностью. Это означает, что память не только быстро передаёт данные, но и достаточно оперативно на них отвечает. Для автоматической настройки на заявленные параметры модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0. Пользователю достаточно активировать этот профиль в BIOS/UEFI материнской платы, чтобы система заработала на частоте 6400 МГц без сложного ручного разгона, что является большим удобством.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений Core и чипсеты серий 600 и 700) и AMD (процессоры Ryzen 7000/8000 серии и платформы AM5). Однако важно проверить список поддерживаемых модулей (QVL) для вашей конкретной материнской платы, так как достижение стабильной работы на частоте 6400 МГц зависит от возможностей чипсета и процессора. Для некоторых систем может потребоваться обновление BIOS до актуальной версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, возникающее при работе на высоких частотах, что способствует долгосрочной стабильности. Дизайн радиаторов относительно компактен, что минимизирует риск конфликта с установленными массивными процессорными кулерами воздушного типа. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для тех, кто ценит чистый и лаконичный вид системного блока или собирает производительную систему без акцента на визуальных эффектах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей. Это оптимально для активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на общую производительность системы. Для правильной работы устанавливайте планки в слоты, обычно обозначенные одним цветом, согласно инструкции к материнской плате. В дальнейшем для расширения объёма до 64 ГБ рекомендуется приобрести такой же комплект.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это необходимость современной платформы с поддержкой DDR5. На платах для DDR4 эти модули установить физически невозможно. Также учтите, что заявленная частота 6400 МГц является режимом разгона (XMP) и для её стабильной работы требуется соответствующая материнская плата и процессор. Перед покупкой убедитесь, что ваша система соответствует этим требованиям. Этот комплект станет отличным выбором для сборки нового ПК, где нужен солидный объём и высокая скорость для игр и работы, без переплаты за RGB-подсветку.

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Отзывы


Оперативная память Kingston DIMM 32GB DDR5-6400 (KF564C32RSAK2-32) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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