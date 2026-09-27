Описание товара Память оперативная DDR4 Apacer PC25600 32GB (EL.32G21.PSH)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти объемом 32 ГБ создан для пользователей, которые регулярно работают с ресурсоемкими приложениями и нуждаются в большом количестве быстрой памяти. Он станет отличным решением для модернизации существующего ПК на базе DDR4 или для сборки производительной рабочей станции, предназначенной для монтажа видео, рендеринга 3D-сцен, работы с виртуальными машинами или сложными проектами в графических и инженерных программах. Для современных игр в паре с мощной видеокартой такого объема более чем достаточно, а для повседневной многозадачности с десятками вкладок браузера и офисными приложениями он предоставляет огромный запас на годы вперед.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR4, который обеспечивает более высокую пропускную способность и лучшее энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3, но не совместим с новейшими платформами, поддерживающими только DDR5. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров, а значит, установить эту планку в ноутбук или компактный ПК не получится – для них требуется память формата SO-DIMM.

Объем, частота и реальная производительность

Модуль обладает впечатляющим объемом в 32 ГБ, что позволяет одновременно хранить в быстрой памяти огромные массивы данных. Его эффективная частота составляет 3200 МГц (стандарт PC25600), что обеспечивает высокую пропускную способность и заметно повышает отзывчивость системы в задачах, чувствительных к скорости памяти. В играх такая частота позволяет полностью раскрыть потенциал современных процессоров, а при работе с тяжелыми приложениями сокращает время обработки и повышает общую плавность взаимодействия.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Реальная скорость памяти определяется не только частотой, но и таймингами, которые характеризуют задержки при доступе к данным. Для достижения стабильной работы на частоте 3200 МГц модуль, вероятно, использует профиль разгона XMP 2.0, который необходимо активировать в BIOS материнской платы. Это позволяет автоматически применить оптимальные настройки таймингов и напряжения, избавляя пользователя от ручной и сложной настройки параметров.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами Intel и AMD, использующими слоты DDR4. Это включает процессоры Intel Core 10-го и 11-го поколений (и старше, начиная с Skylake) и AMD Ryzen серии 2000, 3000, 5000. Для гарантированной работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z-серии или AMD B- и X-серии), и актуальная версия BIOS/UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен алюминиевым радиатором, который способствует эффективному отводу тепла от чипов памяти при длительной нагрузке, поддерживая стабильность работы. Конструкция радиатора, как правило, не отличается чрезмерной высотой, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа в компактных корпусах. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для рабочих станций и систем, где важна функциональность, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить в систему вторую идентичную планку в соответствующий слот, обычно обозначенный на материнской плате одинаковым цветом. Если вы планируете дальнейшее расширение объема, идеальным решением станет покупка такого же модуля для создания сбалансированной двухканальной конфигурации суммарным объемом 64 ГБ.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет свободные слоты именно под память типа DDR4, так как модули DDR4, DDR3 и DDR5 физически несовместимы. Учтите, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц требуется активация профиля XMP в BIOS, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 или 2400 МГц. Этот модуль оптимален для тех, кому нужен большой объем в одной планке для последующего апгрейда до двухканального режима, но если вы собираете систему с нуля и хотите сразу получить максимум производительности, стоит рассмотреть готовый комплект из двух модулей.