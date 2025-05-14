Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU
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Характеристики
Описание товара Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU
Вертикальные пылесосы Deerma представляют собой современные и эффективные устройства для сухой уборки, обеспечивающие высокое качество очистки вашего дома. Они отличаются стильным дизайном в белых и серых тонах, что делает их гармоничным дополнением к любому интерьеру. Модель оснащена мощным мотором мощностью 600 Вт, который легко справляется с пылью и грязью на различных типах напольных покрытий. Она имеет вместительный контейнер на 1,2 литра, который заменяет традиционные мешки для сбора пыли - это не только экологично, но и значительно упрощает уход за устройством. Удобство использования пылесоса Deerma обеспечивается рядом эргономичных решений. Вес всего 1,9 кг делает его легким и маневренным, что позволяет без труда убираться в труднодоступных местах. Длина сетевого шнура составляет 5 метров, обеспечивая широкий радиус действия без необходимости частого переключения между розетками. Для комфортной работы предусмотрен регулятор мощности, размещенный на ручке. Это позволяет быстро и легко изменять интенсивность всасывания в зависимости от типа поверхности и степени загрязнения. Цельная труба всасывания обеспечивает надежность конструкции и способствует более эффективной уборке. Уровень шума пылесоса составляет 76 дБ, что позволяет использовать его даже в условиях, требующих умеренной тишины. Питание устройства осуществляется от сети, что обеспечивает стабильную мощность и бесперебойную работу в течение длительного времени. Вертикальный пылесос Deerma - это отличный выбор для тех, кто ценит высокую производительность, стильный дизайн и удобство в использовании.
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Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
Достоинства:
Комментарий:
Он шикарен,уборка стала в удовольствие
Достоинства:
Комментарий:
Лёгкий пылесос, удобный в обращении
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос! Хорошо убирает, компактный и лёгкий за свои деньги огонь в эксплуатации неделю, пережил 2 уборки кв 65 метров
Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU
Достоинства:
Комментарий:
Он шикарен,уборка стала в удовольствие
Достоинства:
Комментарий:
Лёгкий пылесос, удобный в обращении
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос! Хорошо убирает, компактный и лёгкий за свои деньги огонь в эксплуатации неделю, пережил 2 уборки кв 65 метров