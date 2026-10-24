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Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5237 купить с доставкой в Москве
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Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5237

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Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5237 - фото 1
Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5237 - фото 2
Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5237 - фото 3
Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5237 - фото 4
Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5237 - фото 5
Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5237 - фото 6
Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5237 - фото 7
Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5237 - фото 8
Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5237 - фото 9
Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5237 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Основной цвет
зеленый
Тип уборки
влажная/сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.6 л
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность, Вт
450
Длина сетевого шнура
5
  • Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5237 - фото 1
  • Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5237 - фото 2
  • Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5237 - фото 3
  • Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5237 - фото 4
  • Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5237 - фото 5
  • Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5237 - фото 6
  • Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5237 - фото 7
  • Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5237 - фото 8
  • Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5237 - фото 9
  • Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5237 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
4 220 руб.  5 740 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648096
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5237
4 220 руб. -26%
5 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
составная
Основной цвет
зеленый
Комплектация
пылесос, моторный блок с пылесборником и блоком фильтров, удлинительная телескопическая трубка, напольная щетка , щелевая насадка, насадка «2 в 1», кронштейн, руководство по эксплуатации
Тип уборки
влажная/сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.6 л
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
74
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность, Вт
450
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х22х17
Вес, кг.
2.4

Описание товара Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5237

Вертикальный пылесос Kitfort КТ-5237 – устройство для локальной и генеральной уборки. Он всегда под рукой и легко трансформируется в ручной пылесос. Утомительная уборка станет увлекательным занятием, а время уборки сократится вдвое. 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос. Конструкция вертикального пылесоса КТ-5237 предусматривает наличие ручного пылесоса, который удобно использовать отдельно. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, книжные полки, шкафчики на кухне или в гостиной. Управление в одно нажатие. Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает пылесос. Одно из главных достоинств вертикального пылесоса — его компактность. КТ-5237 хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре. Телескопическая удлинительная трубка. Вертикальный пылесос с напольной щёткой легко регулируется под любую длину. Зажмите кнопку-фиксатор на удлинительной трубке, чтобы раздвинуть или сложить телескопическую трубку. Вертикальный пылесос Kitfort КТ-5237 - фото 6 Напольная щётка «2 в 1» Напольная щётка используется для чистки полов и ковровых покрытий. На корпусе щётки установлен переключатель уборки гладких или ковровых напольных покрытий. Удобное расположение кнопки позволит вам без труда переключить режим нажатием ноги. Вертикальный пылесос Kitfort КТ-5237 - фото 7 Уборка в самых неожиданных местах Узкая насадка в сборке с телескопической трубкой позволят вам достать до всех частей помещения даже там, где вы не дотягиваетесь. Паутина под потолком больше не будет проблемой! Вертикальный пылесос Kitfort КТ-5237 - фото 8 Ручной модуль для любых целей При отсоединении удлинительной трубки КТ-5237 превращается в ручной пылесос. С помощью щелевой насадки и ворсовой насадки “2 в 1” удобно пылесосить углы, плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов, клавиатуру, салон авто и другие труднодоступные места. Вертикальный пылесос Kitfort КТ-5237 - фото 9 Многоуровневая фильтрация Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим качественную очистку. Внутри пылесборника находится фильтр тонкой и грубой очистки с металлической сеткой, которые также легко можно вынуть и почистить. Съёмный моющийся пылесборник. Контейнер пылесборника легко снимается и быстро моется. В пылесосе установлен фильтр тонкой очистки, который задерживает частички пыли. Фильтр можно снять и промыть водой. Кронштейн для настенного хранения. Пылесос занимает мало места при хранении и может легко вписаться в узкий коридор или комнату, заполонённую различными предметами. В комплекте к пылесосу идёт кронштейн для хранения прибора и насадок. Идеальный выбор для компактного хранения! Длинный провод. Благодаря работе напрямую от сети, вам не придётся беспокоиться об оставшемся заряде аккумулятора. Длина провода составляет 5 м, что позволит пропылесосить любой уголок вашего помещения.

Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5237




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
составная
Основной цвет
зеленый
Комплектация
пылесос, моторный блок с пылесборником и блоком фильтров, удлинительная телескопическая трубка, напольная щетка , щелевая насадка, насадка «2 в 1», кронштейн, руководство по эксплуатации
Тип уборки
влажная/сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.6 л
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
74
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность, Вт
450
Развернуть
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный пылесос Kitfort КТ-5237 – устройство для локальной и генеральной уборки. Он всегда под рукой и легко трансформируется в ручной пылесос. Утомительная уборка станет увлекательным занятием, а время уборки сократится вдвое. 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос. Конструкция вертикального пылесоса КТ-5237 предусматривает наличие ручного пылесоса, который удобно использовать отдельно. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, книжные полки, шкафчики на кухне или в гостиной. Управление в одно нажатие. Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает пылесос. Одно из главных достоинств вертикального пылесоса — его компактность. КТ-5237 хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре. Телескопическая удлинительная трубка. Вертикальный пылесос с напольной щёткой легко регулируется под любую длину. Зажмите кнопку-фиксатор на удлинительной трубке, чтобы раздвинуть или сложить телескопическую трубку. Вертикальный пылесос Kitfort КТ-5237 - фото 6 Напольная щётка «2 в 1» Напольная щётка используется для чистки полов и ковровых покрытий. На корпусе щётки установлен переключатель уборки гладких или ковровых напольных покрытий. Удобное расположение кнопки позволит вам без труда переключить режим нажатием ноги. Вертикальный пылесос Kitfort КТ-5237 - фото 7 Уборка в самых неожиданных местах Узкая насадка в сборке с телескопической трубкой позволят вам достать до всех частей помещения даже там, где вы не дотягиваетесь. Паутина под потолком больше не будет проблемой! Вертикальный пылесос Kitfort КТ-5237 - фото 8 Ручной модуль для любых целей При отсоединении удлинительной трубки КТ-5237 превращается в ручной пылесос. С помощью щелевой насадки и ворсовой насадки “2 в 1” удобно пылесосить углы, плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов, клавиатуру, салон авто и другие труднодоступные места. Вертикальный пылесос Kitfort КТ-5237 - фото 9 Многоуровневая фильтрация Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим качественную очистку. Внутри пылесборника находится фильтр тонкой и грубой очистки с металлической сеткой, которые также легко можно вынуть и почистить. Съёмный моющийся пылесборник. Контейнер пылесборника легко снимается и быстро моется. В пылесосе установлен фильтр тонкой очистки, который задерживает частички пыли. Фильтр можно снять и промыть водой. Кронштейн для настенного хранения. Пылесос занимает мало места при хранении и может легко вписаться в узкий коридор или комнату, заполонённую различными предметами. В комплекте к пылесосу идёт кронштейн для хранения прибора и насадок. Идеальный выбор для компактного хранения! Длинный провод. Благодаря работе напрямую от сети, вам не придётся беспокоиться об оставшемся заряде аккумулятора. Длина провода составляет 5 м, что позволит пропылесосить любой уголок вашего помещения.
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Купить Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5237 - по цене 4220 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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