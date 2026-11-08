Вертикальный пылесос Honor 10I (5504ABCC) White/Gray
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
белый, серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания
120 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб.
В наличии
Код товара: 748212
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 930 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
составная
Цвет
белый, серый
Комплектация
Основной блок, труба, насадка?щетка, щелевая насадка, зарядная база, адаптер питания
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
Турборежим, циклонная система фильтрации, HEPA?фильтр
Уровень шума
78
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания
120 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
45
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х33х20
Вес, кг.
6
Описание товара Вертикальный пылесос Honor 10I (5504ABCC) White/Gray
Вертикальный пылесос HONOR CHOICE 101 — это легкая и удобная модель для ежедневной сухой уборки. Оснащён мощным двигателем 350 Вт и системой циклонной фильтрации с HEPA?фильтром. Аккумулятор обеспечивает до 45 минут автономной работы, а турборежим помогает эффективно очищать ковры и труднодоступные места. Пылесос имеет контейнер на 0.5 л, настенную станцию хранения и эргономичный дизайн.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 640 руб.1410 руб. в СплитВертикальный пылесос BQ VCA0103H Gray
-
В наличииЦена 5 940 руб.1485 руб. в СплитВертикальный пылесос BQ VCA0202H Gray
-
В наличииЦена 6 000 руб.1500 руб. в СплитПылесос Hyundai HYV-S7570 380Вт темно-синий/серебристый
-
В наличииЦена 6 070 руб.1518 руб. в СплитВертикальный пылесос BQ VCA0102H Grey/Blue
-
В наличииЦена 6 140 руб.1535 руб. в СплитВертикальный пылесос BQ VCA0103H White/Black
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитВертикальный пылесос Blackton Bt VCA1401B Black/Blue
-
В наличииЦена 6 890 руб.1723 руб. в СплитВертикальный пылесос Honor 10S (5504ABCD) Gray
-
В наличииЦена 7 020 руб. 11 240 руб.1755 руб. в СплитПылесос беспроводной Kitfort КТ-5117
-
В наличииЦена 7 570 руб.1893 руб. в СплитПылесос беспроводной BQ VC0801H Gray
-
В наличииЦена 8 390 руб.2098 руб. в СплитВертикальный пылесос BQ VCA1004W Gray
-
В наличииЦена 8 530 руб.2133 руб. в СплитПылесос беспроводной Rondell RDE-2070
-
В наличииЦена 8 930 руб.2233 руб. в СплитПылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080
Бренд
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
составная
Цвет
белый, серый
Комплектация
Основной блок, труба, насадка?щетка, щелевая насадка, зарядная база, адаптер питания
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
Турборежим, циклонная система фильтрации, HEPA?фильтр
Уровень шума
78
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания
120 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
45
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Вертикальный пылесос HONOR CHOICE 101 — это легкая и удобная модель для ежедневной сухой уборки. Оснащён мощным двигателем 350 Вт и системой циклонной фильтрации с HEPA?фильтром. Аккумулятор обеспечивает до 45 минут автономной работы, а турборежим помогает эффективно очищать ковры и труднодоступные места. Пылесос имеет контейнер на 0.5 л, настенную станцию хранения и эргономичный дизайн.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Вертикальный пылесос Honor 10I (5504ABCC) White/Gray - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5930 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вертикальный пылесос Honor 10I (5504ABCC) White/Gray