Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5204
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб.
В наличии
Код товара: 708757
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 130 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х30х15
Вес, кг.
2.8
Описание товара Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5204
Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5204
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Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5204
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Купить Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5204 - по цене 4130 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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