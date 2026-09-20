Смартфон Inoi A22 Lite 16Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Inoi A22 Lite 16Gb Black
Красивый и изящный смартфон INOI A22 Lite, который будет радовать тебя каждый день. Классический корпус выполненный из прорезиненного поликарбоната хорошо выглядит и долго служит, а так же прекрасно лежит в руке. Почувствуй повышенную скорость работы INOI A22 Lite вместе с оптимизированной Android 11 Go, которая запускается на 15% быстрее и экономит драгоценную память. И, конечно, все смартфоны INOI сертифицированы Google и поддерживают твои любимые Google приложения. INOI A22 Lite оснащен улучшенным A-GPS модулем для более быстрого и точного определения местоположения, поэтому ты сможешь легко пользоваться навигацией. А с функцией Find My Phone удаленно посмотреть местоположение телефона в случае утери или кражи.
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