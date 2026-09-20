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Смартфон Inoi A22 Lite 16Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Inoi A22 Lite 16Gb Black

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Смартфон Inoi A22 Lite 16Gb Black - фото 1
Смартфон Inoi A22 Lite 16Gb Black - фото 2
Смартфон Inoi A22 Lite 16Gb Black - фото 3
Смартфон Inoi A22 Lite 16Gb Black - фото 4
Смартфон Inoi A22 Lite 16Gb Black - фото 5
Смартфон Inoi A22 Lite 16Gb Black - фото 6
Смартфон Inoi A22 Lite 16Gb Black - фото 7
Смартфон Inoi A22 Lite 16Gb Black - фото 8
Смартфон Inoi A22 Lite 16Gb Black - фото 9
Смартфон Inoi A22 Lite 16Gb Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Срок службы товара
2 года
  • Смартфон Inoi A22 Lite 16Gb Black - фото 1
  • Смартфон Inoi A22 Lite 16Gb Black - фото 2
  • Смартфон Inoi A22 Lite 16Gb Black - фото 3
  • Смартфон Inoi A22 Lite 16Gb Black - фото 4
  • Смартфон Inoi A22 Lite 16Gb Black - фото 5
  • Смартфон Inoi A22 Lite 16Gb Black - фото 6
  • Смартфон Inoi A22 Lite 16Gb Black - фото 7
  • Смартфон Inoi A22 Lite 16Gb Black - фото 8
  • Смартфон Inoi A22 Lite 16Gb Black - фото 9
  • Смартфон Inoi A22 Lite 16Gb Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 561607
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Характеристики

Бренд
INOI
Тип товара
Смартфон
Срок службы товара
2 года
Размеры в упаковке, см
10х6х3
Вес, г.
280

Описание товара Смартфон Inoi A22 Lite 16Gb Black

Красивый и изящный смартфон INOI A22 Lite, который будет радовать тебя каждый день. Классический корпус выполненный из прорезиненного поликарбоната хорошо выглядит и долго служит, а так же прекрасно лежит в руке. Почувствуй повышенную скорость работы INOI A22 Lite вместе с оптимизированной Android 11 Go, которая запускается на 15% быстрее и экономит драгоценную память. И, конечно, все смартфоны INOI сертифицированы Google и поддерживают твои любимые Google приложения. INOI A22 Lite оснащен улучшенным A-GPS модулем для более быстрого и точного определения местоположения, поэтому ты сможешь легко пользоваться навигацией. А с функцией Find My Phone удаленно посмотреть местоположение телефона в случае утери или кражи.

Отзывы о товаре Смартфон Inoi A22 Lite 16Gb Black




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Характеристики
Бренд
INOI
Тип товара
Смартфон
Срок службы товара
2 года
Описание
Красивый и изящный смартфон INOI A22 Lite, который будет радовать тебя каждый день. Классический корпус выполненный из прорезиненного поликарбоната хорошо выглядит и долго служит, а так же прекрасно лежит в руке. Почувствуй повышенную скорость работы INOI A22 Lite вместе с оптимизированной Android 11 Go, которая запускается на 15% быстрее и экономит драгоценную память. И, конечно, все смартфоны INOI сертифицированы Google и поддерживают твои любимые Google приложения. INOI A22 Lite оснащен улучшенным A-GPS модулем для более быстрого и точного определения местоположения, поэтому ты сможешь легко пользоваться навигацией. А с функцией Find My Phone удаленно посмотреть местоположение телефона в случае утери или кражи.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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