Описание товара Память оперативная DDR5 Kingston Fury Beast Black 32GB DIMM (KF552C40BB-32)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти отлично подойдет тем, кто собирает современный игровой компьютер или мощную рабочую станцию для монтажа видео и работы с 3D-графикой. Объём в 32 гигабайта с запасом покрывает потребности современных игр на высоких настройках, позволяет держать открытыми десятки вкладок браузера вместе с тяжелыми приложениями и комфортно работать с большими проектами в профессиональных программах. Если вы не планируете заниматься специфичными задачами вроде рендеринга сложных сцен в 4K или запуска нескольких виртуальных машин одновременно, этой памяти будет достаточно для большинства сценариев на годы вперед.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5 - это новое поколение, которое пришло на смену DDR4 и предлагает значительный рост пропускной способности и энергоэффективности. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его предназначение исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или более старых поколений, поэтому ее установка возможна только в соответствующую материнскую плату.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одной планки объёмом 32 ГБ, что дает свободу для многозадачности и работы с большими объемами данных. Номинальная частота работы памяти составляет 5200 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена информацией между процессором и оперативной памятью. В играх это может выражаться в более высокой и стабильной частоте кадров, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях - в сокращении времени отклика и ускорении операций с файлами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти, или тайминги, для этой модели указаны как CL40, что является типичным значением для DDR5 на стартовых частотах. Рабочее напряжение составляет 1.25 В, что ниже, чем у многих модулей DDR4, и способствует меньшему тепловыделению. Для простой активации заявленной высокой частоты модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0 - готовый профиль разгона, который позволяет автоматически настроить память в BIOS материнской платы без ручных манипуляций с таймингами и напряжением.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами, поддерживающими стандарт DDR5: это современные процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen серии 7000 (Raphael) и новее. Для стабильной работы на частоте 5200 МГц необходима материнская плата с соответствующим чипсетом и, желательно, актуальная версия BIOS. Учитывайте, что использование одной планки памяти означает работу в одноканальном режиме, что несколько ограничивает потенциальную производительность по сравнению с двухканальной конфигурацией.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен низкопрофильным радиатором из алюминия черного цвета, который эффективно рассеивает тепло даже при продолжительной нагрузке, не занимая при этом много места. Такая конструкция минимизирует риск конфликтов с установкой крупных башенных кулеров для процессора. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает ее отличным выбором для тех, кто собирает лаконичную системную сборку без акцента на RGB-освещение.

Комплектность, режимы работы и расширение

В данном случае вы приобретаете один модуль памяти объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность в играх и требовательных приложениях, потребуется установить вторую идентичную планку в соответствующий слот на материнской плате. Если вы планируете в будущем расширить объем до 64 ГБ, рекомендуется сразу докупать такой же модуль из той же серии для максимальной совместимости и стабильной работы на заявленных частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для памяти DDR5, так как установить этот модуль в плату для DDR4 физически невозможно. Если вы собираете игровую систему, для полного раскрытия потенциала стоит рассмотреть покупку двух модулей сразу для работы в двухканале. Эта память - отличный сбалансированный выбор для тех, кто переходит на новую платформу и хочет получить современный объем и скорость без переплаты за экстремальные частоты или подсветку.