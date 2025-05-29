Top.Mail.Ru
Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-215 PP купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-215 PP

5 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 PP - фото 1
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 PP - фото 2
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 PP - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
фиолетовый
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 PP - фото 1
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 PP - фото 2
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 PP - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
1 720 руб.  2 120 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 558020
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-215 PP
1 720 руб. -19%
2 120 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
фиолетовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х2
Вес, г.
700

Описание товара Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-215 PP

Сумка для ноутбука. Стильный дизайн. Вмещает ноутбук с диагональю экрана до 15 дюймов. Выполнена из прочного, практичного и устойчивого к влаге материала.

Отзывы о товаре Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-215 PP

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличная сумка, красивый цвет, соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Светлана О.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная сумка. Плотная,нитки нигде не торчат. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Сумка очень классная. Товар пошито очень качественно. Нигде нет ниток, все пошито качественно. Благодарю продавца и рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошая сумка, стильная, яркая, замки хорошо работают, вместительная, есть отделы для разных мелочей
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Красивая сумка, вместительная, хороший водоотталкивающая ткань.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
фиолетовый
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка для ноутбука. Стильный дизайн. Вмещает ноутбук с диагональю экрана до 15 дюймов. Выполнена из прочного, практичного и устойчивого к влаге материала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличная сумка, красивый цвет, соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Светлана О.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная сумка. Плотная,нитки нигде не торчат. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Сумка очень классная. Товар пошито очень качественно. Нигде нет ниток, все пошито качественно. Благодарю продавца и рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошая сумка, стильная, яркая, замки хорошо работают, вместительная, есть отделы для разных мелочей
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Красивая сумка, вместительная, хороший водоотталкивающая ткань.


Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-215 PP - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1720 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...