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Рюкзак для ноутбука 13.3" SUMDEX PON-266GY купить с доставкой в Москве
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Рюкзак для ноутбука 13.3" SUMDEX PON-266GY

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Рюкзак для ноутбука 13.3&quot; SUMDEX PON-266GY - фото 1
Рюкзак для ноутбука 13.3&quot; SUMDEX PON-266GY - фото 2
Рюкзак для ноутбука 13.3&quot; SUMDEX PON-266GY - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
  • Рюкзак для ноутбука 13.3&quot; SUMDEX PON-266GY - фото 1
  • Рюкзак для ноутбука 13.3&quot; SUMDEX PON-266GY - фото 2
  • Рюкзак для ноутбука 13.3&quot; SUMDEX PON-266GY - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
700 руб.  1 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 558022
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Характеристики

Бренд
SUMDEX
Тип товара
Рюкзак
Диагональ ноутбука, дюйм
13.3
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х2
Вес, г.
500

Описание товара Рюкзак для ноутбука 13.3" SUMDEX PON-266GY

Рюкзак для ноутбука. Стильный дизайн. Вмещает ноутбук с диагональю экрана до 13 дюймов. Выполнен из прочного, практичного и устойчивого к влаге материала.

Отзывы о товаре Рюкзак для ноутбука 13.3" SUMDEX PON-266GY




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Характеристики
Бренд
SUMDEX
Тип товара
Рюкзак
Диагональ ноутбука, дюйм
13.3
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Рюкзак для ноутбука. Стильный дизайн. Вмещает ноутбук с диагональю экрана до 13 дюймов. Выполнен из прочного, практичного и устойчивого к влаге материала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рюкзак для ноутбука 13.3" SUMDEX PON-266GY - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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