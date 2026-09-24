Рюкзак 90-point lecturer casual backpack upgraded version 90BBPLF21129U
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
13.3
Ручка для переноски
да
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-62%800 руб. 2 100 руб.
В наличии
Код товара: 690097
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800 руб. -62%
2 100 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
13.3
Ручка для переноски
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х30х15
Вес, г.
400
Описание товара Рюкзак 90-point lecturer casual backpack upgraded version 90BBPLF21129U
Рюкзак Ninetygo lecturer backpack black (90BBPLF21129U) ("Корпус: Polyester, Подкладка: Полиэстер") . Одно из отделений - для ноутбука до 13.3". Два боковых для бутылок и пр., один фронтальный на молнии и один тыловой на молнии
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
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Бренд
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
13.3
Ручка для переноски
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Рюкзак Ninetygo lecturer backpack black (90BBPLF21129U) ("Корпус: Polyester, Подкладка: Полиэстер") . Одно из отделений - для ноутбука до 13.3". Два боковых для бутылок и пр., один фронтальный на молнии и один тыловой на молнии
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Рюкзак 90-point lecturer casual backpack upgraded version 90BBPLF21129U - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 800 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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