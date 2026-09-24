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Рюкзак 90-point lecturer casual backpack upgraded version 90BBPLF21129U купить с доставкой в Москве
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Рюкзак 90-point lecturer casual backpack upgraded version 90BBPLF21129U

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Рюкзак 90-point lecturer casual backpack upgraded version 90BBPLF21129U - фото 1
Рюкзак 90-point lecturer casual backpack upgraded version 90BBPLF21129U - фото 2
Рюкзак 90-point lecturer casual backpack upgraded version 90BBPLF21129U - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
13.3
Ручка для переноски
да
Цвет
черный
  • Рюкзак 90-point lecturer casual backpack upgraded version 90BBPLF21129U - фото 1
  • Рюкзак 90-point lecturer casual backpack upgraded version 90BBPLF21129U - фото 2
  • Рюкзак 90-point lecturer casual backpack upgraded version 90BBPLF21129U - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-62%
800 руб.  2 100 руб. 
Начислим 13 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 690097
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Рюкзак 90-point lecturer casual backpack upgraded version 90BBPLF21129U
800 руб. -62%
2 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
90 Points
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
13.3
Ручка для переноски
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х30х15
Вес, г.
400

Описание товара Рюкзак 90-point lecturer casual backpack upgraded version 90BBPLF21129U

Рюкзак Ninetygo lecturer backpack black (90BBPLF21129U) ("Корпус: Polyester, Подкладка: Полиэстер") . Одно из отделений - для ноутбука до 13.3". Два боковых для бутылок и пр., один фронтальный на молнии и один тыловой на молнии

Отзывы о товаре Рюкзак 90-point lecturer casual backpack upgraded version 90BBPLF21129U




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Характеристики
Бренд
90 Points
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
13.3
Ручка для переноски
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Рюкзак Ninetygo lecturer backpack black (90BBPLF21129U) ("Корпус: Polyester, Подкладка: Полиэстер") . Одно из отделений - для ноутбука до 13.3". Два боковых для бутылок и пр., один фронтальный на молнии и один тыловой на молнии
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рюкзак 90-point lecturer casual backpack upgraded version 90BBPLF21129U - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 800 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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