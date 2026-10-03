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Сумка Defender для ноутбука Geek 15.6" черный купить с доставкой в Москве
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Сумка Defender для ноутбука Geek 15.6" черный

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Сумка Defender для ноутбука Geek 15.6&quot; черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
890 руб.  1 400 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 254401
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Сумка Defender для ноутбука Geek 15.6" черный
890 руб. -36%
1 400 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сумка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х32х7
Вес, кг.
1.2

Описание товара Сумка Defender для ноутбука Geek 15.6" черный

Сумка Defender для ноутбука Geek 15.6" черный

Отзывы о товаре Сумка Defender для ноутбука Geek 15.6" черный




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сумка
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка Defender для ноутбука Geek 15.6" черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка Defender для ноутбука Geek 15.6" черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 890 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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