Рюкзак Defender City 26090
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%920 руб. 1 670 руб.
В наличии
Код товара: 661113
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
920 руб. -45%
1 670 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
35х25х4
Вес, г.
7
Описание товара Рюкзак Defender City 26090
Универсальный городской рюкзак с внутренним отделением для ноутбука и потайным карманом анти-вор на спинке для ценных вещей. Боковые карманы для воды/зонтика и передний карман на молнии для мелких вещей.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 920 руб. 2 120 руб.230 руб. в СплитСумка для ноутбука 15.6" Acer LS series OBG203, черный
-
В наличииЦена 970 руб. 1 810 руб.243 руб. в СплитСумка Defender для ноутбука Ascetic 15"-16" черный
-
В наличииЦена 1 040 руб. 1 840 руб.260 руб. в СплитСумка для ноутбука 15.6" Defender SOLID GREY (26088)
-
В наличииЦена 1 040 руб. 1 870 руб.260 руб. в СплитСумка для ноутбука 15.6" Acer LS series OBG202, черный
-
В наличииЦена 1 070 руб. 1 870 руб.268 руб. в СплитЧехол Barn&Hollis для APPLE MacBook Air 13 Matte Case Dark Blue ...
-
В наличииЦена 1 110 руб. 1 820 руб.278 руб. в СплитСумка для ноутбука 15.6" Continent CC-211 Grey
-
В наличииЦена 1 110 руб. 1 540 руб.278 руб. в СплитРюкзак для ноутбука Acer 15.6" LS series OBG204 черный нейлон (Z...
-
В наличииЦена 1 130 руб. 1 770 руб.283 руб. в СплитСумка для ноутбука 15.6" Continent CC-100 BK
-
В наличииЦена 1 150 руб. 1 470 руб.288 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 15.6" CC-201 GB Серая
-
В наличииЦена 1 180 руб. 1 580 руб.295 руб. в СплитСумка для ноутбука 14" PORTCASE KCB-164 Blue
-
В наличииЦена 1 240 руб. 1 640 руб.310 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 15.6" CC-201 GA Серая
-
В наличииЦена 1 250 руб. 1 830 руб.313 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 15.6" CC-012 Blue
Универсальный городской рюкзак с внутренним отделением для ноутбука и потайным карманом анти-вор на спинке для ценных вещей. Боковые карманы для воды/зонтика и передний карман на молнии для мелких вещей.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Рюкзак Defender City 26090 - по цене 920 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Рюкзак Defender City 26090