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Сумка для ноутбука 14" PORTCASE KCB-164 Grey купить с доставкой в Москве
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Сумка для ноутбука 14" PORTCASE KCB-164 Grey

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Сумка для ноутбука 14&quot; PORTCASE KCB-164 Grey - фото 1
Сумка для ноутбука 14&quot; PORTCASE KCB-164 Grey - фото 2
Сумка для ноутбука 14&quot; PORTCASE KCB-164 Grey - фото 3
Сумка для ноутбука 14&quot; PORTCASE KCB-164 Grey - фото 4
Сумка для ноутбука 14&quot; PORTCASE KCB-164 Grey - фото 5
Сумка для ноутбука 14&quot; PORTCASE KCB-164 Grey - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
синтетика
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
  • Сумка для ноутбука 14&quot; PORTCASE KCB-164 Grey - фото 1
  • Сумка для ноутбука 14&quot; PORTCASE KCB-164 Grey - фото 2
  • Сумка для ноутбука 14&quot; PORTCASE KCB-164 Grey - фото 3
  • Сумка для ноутбука 14&quot; PORTCASE KCB-164 Grey - фото 4
  • Сумка для ноутбука 14&quot; PORTCASE KCB-164 Grey - фото 5
  • Сумка для ноутбука 14&quot; PORTCASE KCB-164 Grey - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 558028
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Характеристики

Бренд
Portcase
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
14
Материал
синтетика
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х2
Вес, г.
392

Описание товара Сумка для ноутбука 14" PORTCASE KCB-164 Grey

Сумка PORTCASE KCB-164 станет отличным приобретением для ноутбука с небольшой диагональю экрана – до 13.3 дюймов. Модель со строгим серым дизайном станет уместным дополнением любого вашего образа и обеспечит комфорт при транспортировке портативного компьютера. Для изготовления сумки используется полиэстер – предпочтение этому материалу было отдано из-за его износостойкости, хорошей устойчивости к ультрафиолету и легкой очистки от загрязнений. Для хранения ноутбука в сумке PORTCASE KCB-164 предусмотрено внутреннее отделение, застегивающееся на молнию. Также имеется внешний карман, который идеально подходит для мышки, адаптера питания, документов и письменных принадлежностей. Модель укомплектована регулируемым по длине плечевым ремнем с прорезиненной вставкой.

Отзывы о товаре Сумка для ноутбука 14" PORTCASE KCB-164 Grey




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Характеристики
Бренд
Portcase
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
14
Материал
синтетика
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка PORTCASE KCB-164 станет отличным приобретением для ноутбука с небольшой диагональю экрана – до 13.3 дюймов. Модель со строгим серым дизайном станет уместным дополнением любого вашего образа и обеспечит комфорт при транспортировке портативного компьютера. Для изготовления сумки используется полиэстер – предпочтение этому материалу было отдано из-за его износостойкости, хорошей устойчивости к ультрафиолету и легкой очистки от загрязнений. Для хранения ноутбука в сумке PORTCASE KCB-164 предусмотрено внутреннее отделение, застегивающееся на молнию. Также имеется внешний карман, который идеально подходит для мышки, адаптера питания, документов и письменных принадлежностей. Модель укомплектована регулируемым по длине плечевым ремнем с прорезиненной вставкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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