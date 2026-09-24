Сумка для ноутбука 15.6" Defender SOLID GREY (26088)
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Характеристики
Описание товара Сумка для ноутбука 15.6" Defender SOLID GREY (26088)
Представленная вашему вниманию сумка создана компанией Defender и позволит надёжно защитить ваш ноутбук от повреждений и облегчит его переноску. Сумка Defender изготовлена из качественных тканевых материалов отличающихся высокой прочностью. Материал, использованный при изготовлении сумки - PU кожа. Сумка имеет достаточно большие размеры, что позволяет переносить в ней ноутбуки с диагональю до 15.6 дюймов. Сумка Defender оснащена ручками для переноски и плечевым ремнём. Материал: PU кожа. Всё это несомненно позволит вам более удобно переносить ваш ноутбук и сделает его в полной мере мобильным устройством. Внутри сумки предусмотрены места для хранения ноутбука, зарядного устройства, письменных принадлежностей и документов. Сумка для ноутбука выглядит современной и стильной. Её интересный дизайн оценят многие. Благодаря чему она с успехом может выполнить роль модного аксессуара способного подчеркнуть стиль владельца. Прочность, интересный дизайн, удобство, комфорт. Всё это сумка для ноутбуков Defender.
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Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
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