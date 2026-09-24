Сумка для ноутбука 15.6" Acer LS series OBG203, черный
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Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%920 руб. 2 120 руб.
В наличии
Код товара: 660429
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920 руб. -57%
2 120 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х4
Вес, г.
750
Описание товара Сумка для ноутбука 15.6" Acer LS series OBG203, черный
Сумка Acer LS series OBG203 будет полезным приобретением для вашего ноутбука и позволит переносить его максимально удобно и безопасно. В пошитой из плотного, устойчивого к истиранию полиэстера черного и серого цветов сумке для комфортной переноски ноутбука предусмотрена как верхняя ручка, так и широкий плечевой ремень, который можно регулировать по длине. Основное отделение сумки снабжено застежкой-молнией. Сумка для ноутбука Acer LS series OBG203 совместима с ноутбуком или ультрабуком, имеющим диагональ дисплея до 15.6. Наряду с основным отделением в изделии предусмотрен один внешний карман на застежке-молнии, подходящий для хранения бумаг, документов, смартфона и других личных вещей.
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Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Сумка Acer LS series OBG203 будет полезным приобретением для вашего ноутбука и позволит переносить его максимально удобно и безопасно. В пошитой из плотного, устойчивого к истиранию полиэстера черного и серого цветов сумке для комфортной переноски ноутбука предусмотрена как верхняя ручка, так и широкий плечевой ремень, который можно регулировать по длине. Основное отделение сумки снабжено застежкой-молнией. Сумка для ноутбука Acer LS series OBG203 совместима с ноутбуком или ультрабуком, имеющим диагональ дисплея до 15.6. Наряду с основным отделением в изделии предусмотрен один внешний карман на застежке-молнии, подходящий для хранения бумаг, документов, смартфона и других личных вещей.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Сумка для ноутбука 15.6" Acer LS series OBG203, черный - по цене 920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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