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Сумка для ноутбука 15.6" Acer LS series OBG203, черный купить с доставкой в Москве
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Сумка для ноутбука 15.6" Acer LS series OBG203, черный

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Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer LS series OBG203, черный - фото 1
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Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer LS series OBG203, черный - фото 4
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer LS series OBG203, черный - фото 5
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Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer LS series OBG203, черный - фото 7
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Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer LS series OBG203, черный - фото 10
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer LS series OBG203, черный - фото 11
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer LS series OBG203, черный - фото 12
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer LS series OBG203, черный - фото 13
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer LS series OBG203, черный - фото 14
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer LS series OBG203, черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer LS series OBG203, черный - фото 1
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer LS series OBG203, черный - фото 2
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer LS series OBG203, черный - фото 3
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer LS series OBG203, черный - фото 4
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer LS series OBG203, черный - фото 5
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer LS series OBG203, черный - фото 6
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer LS series OBG203, черный - фото 7
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer LS series OBG203, черный - фото 8
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer LS series OBG203, черный - фото 9
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer LS series OBG203, черный - фото 10
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer LS series OBG203, черный - фото 11
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer LS series OBG203, черный - фото 12
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer LS series OBG203, черный - фото 13
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer LS series OBG203, черный - фото 14
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer LS series OBG203, черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
920 руб.  2 120 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 660429
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сумка для ноутбука 15.6" Acer LS series OBG203, черный
920 руб. -57%
2 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х4
Вес, г.
750

Описание товара Сумка для ноутбука 15.6" Acer LS series OBG203, черный

Сумка Acer LS series OBG203 будет полезным приобретением для вашего ноутбука и позволит переносить его максимально удобно и безопасно. В пошитой из плотного, устойчивого к истиранию полиэстера черного и серого цветов сумке для комфортной переноски ноутбука предусмотрена как верхняя ручка, так и широкий плечевой ремень, который можно регулировать по длине. Основное отделение сумки снабжено застежкой-молнией. Сумка для ноутбука Acer LS series OBG203 совместима с ноутбуком или ультрабуком, имеющим диагональ дисплея до 15.6. Наряду с основным отделением в изделии предусмотрен один внешний карман на застежке-молнии, подходящий для хранения бумаг, документов, смартфона и других личных вещей.

Отзывы о товаре Сумка для ноутбука 15.6" Acer LS series OBG203, черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка Acer LS series OBG203 будет полезным приобретением для вашего ноутбука и позволит переносить его максимально удобно и безопасно. В пошитой из плотного, устойчивого к истиранию полиэстера черного и серого цветов сумке для комфортной переноски ноутбука предусмотрена как верхняя ручка, так и широкий плечевой ремень, который можно регулировать по длине. Основное отделение сумки снабжено застежкой-молнией. Сумка для ноутбука Acer LS series OBG203 совместима с ноутбуком или ультрабуком, имеющим диагональ дисплея до 15.6. Наряду с основным отделением в изделии предусмотрен один внешний карман на застежке-молнии, подходящий для хранения бумаг, документов, смартфона и других личных вещей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для ноутбука 15.6" Acer LS series OBG203, черный - по цене 920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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