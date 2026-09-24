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Рюкзак Acer LS Series OBG206 Black ZL.BAGEE.006 купить с доставкой в Москве
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Рюкзак Acer LS Series OBG206 Black ZL.BAGEE.006

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Рюкзак Acer LS Series OBG206 Black ZL.BAGEE.006 - фото 1
Рюкзак Acer LS Series OBG206 Black ZL.BAGEE.006 - фото 2
Рюкзак Acer LS Series OBG206 Black ZL.BAGEE.006 - фото 3
Рюкзак Acer LS Series OBG206 Black ZL.BAGEE.006 - фото 4
Рюкзак Acer LS Series OBG206 Black ZL.BAGEE.006 - фото 5
Рюкзак Acer LS Series OBG206 Black ZL.BAGEE.006 - фото 6
Рюкзак Acer LS Series OBG206 Black ZL.BAGEE.006 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
15.6
Ручка для переноски
да
Цвет
черный
  • Рюкзак Acer LS Series OBG206 Black ZL.BAGEE.006 - фото 1
  • Рюкзак Acer LS Series OBG206 Black ZL.BAGEE.006 - фото 2
  • Рюкзак Acer LS Series OBG206 Black ZL.BAGEE.006 - фото 3
  • Рюкзак Acer LS Series OBG206 Black ZL.BAGEE.006 - фото 4
  • Рюкзак Acer LS Series OBG206 Black ZL.BAGEE.006 - фото 5
  • Рюкзак Acer LS Series OBG206 Black ZL.BAGEE.006 - фото 6
  • Рюкзак Acer LS Series OBG206 Black ZL.BAGEE.006 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661111
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Рюкзак Acer LS Series OBG206 Black ZL.BAGEE.006
1 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
15.6
Ручка для переноски
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х4
Вес, кг.
1

Описание товара Рюкзак Acer LS Series OBG206 Black ZL.BAGEE.006

Городской рюкзак. Стильный дизайн. Вмещает небольшой ноутбук и прочие аксессуары. Выполнен из прочного, практичного устойчивого к влаге материала.

Отзывы о товаре Рюкзак Acer LS Series OBG206 Black ZL.BAGEE.006




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
15.6
Ручка для переноски
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Городской рюкзак. Стильный дизайн. Вмещает небольшой ноутбук и прочие аксессуары. Выполнен из прочного, практичного устойчивого к влаге материала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рюкзак Acer LS Series OBG206 Black ZL.BAGEE.006 - купить по цене 1680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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