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Сумка Defender для ноутбука Monte 17'' черный купить с доставкой в Москве
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Сумка Defender для ноутбука Monte 17'' черный

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Сумка Defender для ноутбука Monte 17&#039;&#039; черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
870 руб.  1 390 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 254374
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Сумка Defender для ноутбука Monte 17'' черный
870 руб. -37%
1 390 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сумка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х35х2
Вес, г.
800

Описание товара Сумка Defender для ноутбука Monte 17'' черный

Сумка Defender для ноутбука Monte 17'' черный

Отзывы о товаре Сумка Defender для ноутбука Monte 17'' черный




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сумка
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка Defender для ноутбука Monte 17'' черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка Defender для ноутбука Monte 17'' черный - стоимость товара 870 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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