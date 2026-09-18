Top.Mail.Ru
Рюкзак HP 10-15.6 Prelude Backpack 2MW63AA#AC3 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Рюкзак HP 10-15.6 Prelude Backpack 2MW63AA#AC3

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Рюкзак HP 10-15.6 Prelude Backpack 2MW63AA#AC3 - фото 1
Рюкзак HP 10-15.6 Prelude Backpack 2MW63AA#AC3 - фото 2
Рюкзак HP 10-15.6 Prelude Backpack 2MW63AA#AC3 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
15.6
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
  • Рюкзак HP 10-15.6 Prelude Backpack 2MW63AA#AC3 - фото 1
  • Рюкзак HP 10-15.6 Prelude Backpack 2MW63AA#AC3 - фото 2
  • Рюкзак HP 10-15.6 Prelude Backpack 2MW63AA#AC3 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 286112
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
15.6
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х31х10
Вес, г.
600

Описание товара Рюкзак HP 10-15.6 Prelude Backpack 2MW63AA#AC3

Рюкзак HP Prelude 15.6" (модель 2Z8P3AA) — это лёгкое и практичное решение для безопасной переноски ноутбуков и ежедневных принадлежностей. Он разработан специально для устройств с диагональю до 15,6 дюйма и подойдёт как для повседневного использования, так и для поездок. Корпус рюкзака выполнен из прочного полиэстера с водоотталкивающей обработкой, что обеспечивает защиту содержимого от влаги и лёгких осадков. Благодаря малому весу (около 380 г) и компактным габаритам (примерно 31 ? 10,5 ? 45,5 см), рюкзак удобно носить с собой весь день — он не перегружает плечи и не занимает много места. Внутри предусмотрено мягкое отделение для ноутбука, которое надёжно фиксирует устройство и защищает его от ударов и царапин. Дополнительные карманы позволяют удобно размещать зарядные устройства, мышь, документы и другие аксессуары. Наружный карман с быстрым доступом предназначен для мелких предметов, которые могут понадобиться в дороге. Широкие регулируемые лямки с мягкими вставками обеспечивают комфорт даже при длительном ношении. Верхняя ручка выполнена из плотного материала, удобно лежит в руке и выдерживает ежедневные нагрузки. На задней части предусмотрен ремень для крепления к ручке чемодана, что делает рюкзак удобным спутником в деловых и личных поездках. Дизайн рюкзака выдержан в строгом, минималистичном стиле. Он подходит как мужчинам, так и женщинам, легко сочетается с деловой и повседневной одеждой. HP Prelude 15.6" — это универсальный вариант для студентов, офисных сотрудников и всех, кто ищет надёжный и доступный рюкзак для ноутбука и рабочих вещей.

Отзывы о товаре Рюкзак HP 10-15.6 Prelude Backpack 2MW63AA#AC3




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
15.6
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Рюкзак HP Prelude 15.6" (модель 2Z8P3AA) — это лёгкое и практичное решение для безопасной переноски ноутбуков и ежедневных принадлежностей. Он разработан специально для устройств с диагональю до 15,6 дюйма и подойдёт как для повседневного использования, так и для поездок. Корпус рюкзака выполнен из прочного полиэстера с водоотталкивающей обработкой, что обеспечивает защиту содержимого от влаги и лёгких осадков. Благодаря малому весу (около 380 г) и компактным габаритам (примерно 31 ? 10,5 ? 45,5 см), рюкзак удобно носить с собой весь день — он не перегружает плечи и не занимает много места. Внутри предусмотрено мягкое отделение для ноутбука, которое надёжно фиксирует устройство и защищает его от ударов и царапин. Дополнительные карманы позволяют удобно размещать зарядные устройства, мышь, документы и другие аксессуары. Наружный карман с быстрым доступом предназначен для мелких предметов, которые могут понадобиться в дороге. Широкие регулируемые лямки с мягкими вставками обеспечивают комфорт даже при длительном ношении. Верхняя ручка выполнена из плотного материала, удобно лежит в руке и выдерживает ежедневные нагрузки. На задней части предусмотрен ремень для крепления к ручке чемодана, что делает рюкзак удобным спутником в деловых и личных поездках. Дизайн рюкзака выдержан в строгом, минималистичном стиле. Он подходит как мужчинам, так и женщинам, легко сочетается с деловой и повседневной одеждой. HP Prelude 15.6" — это универсальный вариант для студентов, офисных сотрудников и всех, кто ищет надёжный и доступный рюкзак для ноутбука и рабочих вещей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рюкзак HP 10-15.6 Prelude Backpack 2MW63AA#AC3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...