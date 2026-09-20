Сумка для ноутбука 15.6" Acer OBG317, черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сумка для ноутбука 15.6" Acer OBG317, черный
Сумка выполнена из прочного и износостойкого материала - полиэстера. Этот материал обеспечивает надежную защиту вашего ноутбука от повреждений и загрязнений, а также позволяет сохранить его внешний вид на протяжении долгого времени. Сумка Acer OBG317 оснащена плечевым ремнем, который позволяет комфортно носить сумку на плече, не нагружая руки. Это особенно удобно при длительных путешествиях или прогулках. Максимальный размер ноутбука, который можно поместить в сумку, составляет 15.6 дюймов. Это позволяет вместить большинство ноутбуков. Черный цвет сумки подойдет к любому стилю одежды и станет отличным дополнением к вашему образу. Выбирая сумку для ноутбука Acer OBG317, вы получаете стильный аксессуар, который обеспечит надежную защиту вашего ноутбука и удобство его переноски.
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