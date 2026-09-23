Рюкзак для ноутбука Acer 15.6" LS series OBG204 черный нейлон (ZL.BAGEE.004)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%1 110 руб. 1 540 руб.
В наличии
Код товара: 596577
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 110 руб. -28%
1 540 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рюкзак
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х35х7
Вес, г.
400
Описание товара Рюкзак для ноутбука Acer 15.6" LS series OBG204 черный нейлон (ZL.BAGEE.004)
Рюкзак Acer OBG204 для ноутбука диагональю до 15.6 дюймов прослужит очень долго и вынесет все невзгоды городской среды.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
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Бренд
Тип товара
Рюкзак
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Рюкзак Acer OBG204 для ноутбука диагональю до 15.6 дюймов прослужит очень долго и вынесет все невзгоды городской среды.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Рюкзак для ноутбука Acer 15.6" LS series OBG204 черный нейлон (ZL.BAGEE.004) - стоимость товара 1110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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