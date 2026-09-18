Top.Mail.Ru
Сумка Riva 8221 для ноутбука 13.3" пурпурный полиэстер купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сумка Riva 8221 для ноутбука 13.3" пурпурный полиэстер

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сумка Riva 8221 для ноутбука 13.3&quot; пурпурный полиэстер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
1 810 руб.  2 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324552
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Riva
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
683

Описание товара Сумка Riva 8221 для ноутбука 13.3" пурпурный полиэстер

Сумка Riva 8221 для ноутбука 13.3" пурпурный полиэстер

Отзывы о товаре Сумка Riva 8221 для ноутбука 13.3" пурпурный полиэстер




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Riva
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Описание
Сумка Riva 8221 для ноутбука 13.3" пурпурный полиэстер
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка Riva 8221 для ноутбука 13.3" пурпурный полиэстер - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1810 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...