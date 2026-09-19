Сумка Continent 15.6" CC-211 Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%1 240 руб. 1 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 411161
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х33х6
Вес, г.
425
Описание товара Сумка Continent 15.6" CC-211 Black
Continent CC-211- универсальная модель, предназначенная для ноутбуков с диагональю экрана 15.6 дюйма. Сумка позволит с комфортом переносить ваше устройство, к тому же аксессуар оснащен плечевым ремнем. Созданная для транспортировки сумка включает также дополнительные отсеки для аксессуаров.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 210 руб. 1 580 руб.303 руб. в СплитСумка для ноутбука 14" PORTCASE KCB-164 Blue
-
В наличииЦена 1 250 руб. 1 640 руб.313 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 15.6" CC-201 GA Серая
-
В наличииЦена 1 290 руб. 1 830 руб.323 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 15.6" CC-012 Blue
-
В наличииЦена 1 290 руб. 1 760 руб.323 руб. в СплитСумка для ноутбука 15.6" Continent CC-211 Black
-
В наличииЦена 1 340 руб. 1 630 руб.335 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 13.3" CC-014 Grey
-
В наличииЦена 1 360 руб. 1 870 руб.340 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 15.6" CC-012 Black
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитСумка для ноутбука 15.6" Continent CC-212 Blue
-
В наличииЦена 1 380 руб. 1 770 руб.345 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 13.3" CC-014 Black
-
В наличииЦена 1 380 руб.345 руб. в СплитСумка для ноутбука 15.6" Continent CC-212 Black
-
В наличииЦена 1 460 руб. 1 680 руб.365 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 15.6" CC-012 Grey
-
В наличииЦена 1 560 руб. 2 510 руб.390 руб. в СплитЧехол Riva 7903 для ноутбука 13.3" красный полиэстер
-
В наличииЦена 1 590 руб. 1 970 руб.398 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 15.6" CC-205 GA Серая
Continent CC-211- универсальная модель, предназначенная для ноутбуков с диагональю экрана 15.6 дюйма. Сумка позволит с комфортом переносить ваше устройство, к тому же аксессуар оснащен плечевым ремнем. Созданная для транспортировки сумка включает также дополнительные отсеки для аксессуаров.
Сумка Continent 15.6" CC-211 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сумка Continent 15.6" CC-211 Black