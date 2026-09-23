Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-212 Blue
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб.
В наличии
Код товара: 558025
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 330 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х2
Вес, г.
700
Описание товара Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-212 Blue
Сумка для ноутбука. Стильный дизайн. Вмещает ноутбук с диагональю экрана до 15 дюймов. Выполнена из прочного, практичного и устойчивого к влаге материала.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 290 руб. 1 760 руб.323 руб. в СплитСумка для ноутбука 15.6" Continent CC-211 Black
-
В наличииЦена 1 300 руб. 1 630 руб.325 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 13.3" CC-014 Grey
-
В наличииЦена 1 360 руб. 1 870 руб.340 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 15.6" CC-012 Black
-
В наличииЦена 1 380 руб. 1 770 руб.345 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 13.3" CC-014 Black
-
В наличииЦена 1 380 руб.345 руб. в СплитСумка для ноутбука 15.6" Continent CC-212 Black
-
В наличииЦена 1 460 руб. 1 680 руб.365 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 15.6" CC-012 Grey
-
В наличииЦена 1 560 руб. 2 510 руб.390 руб. в СплитЧехол Riva 7903 для ноутбука 13.3" красный полиэстер
-
В наличииЦена 1 590 руб. 1 970 руб.398 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 15.6" CC-205 GA Серая
-
В наличииЦена 1 680 руб.420 руб. в СплитРюкзак Acer LS Series OBG206 Black ZL.BAGEE.006
-
В наличииЦена 1 710 руб. 1 980 руб.428 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 15.6" CC-205 GB Серая
-
В наличииЦена 1 710 руб. 2 210 руб.428 руб. в СплитСумка для ноутбука 15.6" Continent CC-215 GR
-
В наличииЦена 1 710 руб. 2 290 руб.428 руб. в СплитСумка для ноутбука 17.3" Continent CC-018 BK
Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Сумка для ноутбука. Стильный дизайн. Вмещает ноутбук с диагональю экрана до 15 дюймов. Выполнена из прочного, практичного и устойчивого к влаге материала.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-212 Blue - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1330 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-212 Blue