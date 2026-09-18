Рюкзак для ноутбука Continent 15.6" BP-003 Синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%1 290 руб. 1 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 214930
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Рюкзак
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х37х3
Вес, г.
400
Описание товара Рюкзак для ноутбука Continent 15.6" BP-003 Синий
Рюкзак выполнен из практичного полиэстера и предназначен для хранения и переноски электронных устройств. Внешнее отделение представлено небольшим кармашком на молнии.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 250 руб. 1 640 руб.313 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 15.6" CC-201 GA Серая
-
В наличииЦена 1 290 руб. 1 830 руб.323 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 15.6" CC-012 Blue
-
В наличииЦена 1 290 руб. 1 760 руб.323 руб. в СплитСумка для ноутбука 15.6" Continent CC-211 Black
-
В наличииЦена 1 340 руб. 1 630 руб.335 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 13.3" CC-014 Grey
-
В наличииЦена 1 360 руб. 1 870 руб.340 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 15.6" CC-012 Black
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитСумка для ноутбука 15.6" Continent CC-212 Blue
-
В наличииЦена 1 380 руб. 1 770 руб.345 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 13.3" CC-014 Black
-
В наличииЦена 1 380 руб.345 руб. в СплитСумка для ноутбука 15.6" Continent CC-212 Black
-
В наличииЦена 1 460 руб. 1 680 руб.365 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 15.6" CC-012 Grey
-
В наличииЦена 1 560 руб. 2 510 руб.390 руб. в СплитЧехол Riva 7903 для ноутбука 13.3" красный полиэстер
-
В наличииЦена 1 590 руб. 1 970 руб.398 руб. в СплитСумка для ноутбука Continent 15.6" CC-205 GA Серая
-
В наличииЦена 1 680 руб.420 руб. в СплитРюкзак Acer LS Series OBG206 Black ZL.BAGEE.006
Бренд
Тип товара
Рюкзак
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Рюкзак выполнен из практичного полиэстера и предназначен для хранения и переноски электронных устройств. Внешнее отделение представлено небольшим кармашком на молнии.
Рюкзак для ноутбука Continent 15.6" BP-003 Синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Рюкзак для ноутбука Continent 15.6" BP-003 Синий