Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-211 Grey
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Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%1 110 руб. 1 820 руб.
В наличии
Код товара: 558018
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Загружаем...
1 110 руб. -39%
1 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х2
Вес, г.
520
Описание товара Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-211 Grey
Сумка Continent CC-211 предназначена для безопасного ношения 15.6-дюймового ноутбука и необходимых принадлежностей к нему. Основное отделение разделено на отсеки, а для размещения канцелярии и мелочей предусмотрен дополнительный карман на молнии. Благодаря плотным вставкам на внутренних стенках обеспечивается надежная защита техники от загрязнений, царапин, влаги и прочих воздействий. Две ручки и плечевой ремень позволяют с комфортом транспортировать технику. Выполненная из полиэстера в классической расцветке, сумка Continent CC-211 характеризуется практичностью и надежностью.
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Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Сумка Continent CC-211 предназначена для безопасного ношения 15.6-дюймового ноутбука и необходимых принадлежностей к нему. Основное отделение разделено на отсеки, а для размещения канцелярии и мелочей предусмотрен дополнительный карман на молнии. Благодаря плотным вставкам на внутренних стенках обеспечивается надежная защита техники от загрязнений, царапин, влаги и прочих воздействий. Две ручки и плечевой ремень позволяют с комфортом транспортировать технику. Выполненная из полиэстера в классической расцветке, сумка Continent CC-211 характеризуется практичностью и надежностью.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-211 Grey - стоимость товара 1110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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