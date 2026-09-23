Top.Mail.Ru
Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-211 Grey купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-211 Grey

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-211 Grey - фото 1
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-211 Grey - фото 2
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-211 Grey - фото 3
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-211 Grey - фото 4
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-211 Grey - фото 5
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-211 Grey - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-211 Grey - фото 1
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-211 Grey - фото 2
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-211 Grey - фото 3
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-211 Grey - фото 4
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-211 Grey - фото 5
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-211 Grey - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
1 110 руб.  1 820 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 558018
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-211 Grey
1 110 руб. -39%
1 820 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х2
Вес, г.
520

Описание товара Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-211 Grey

Сумка Continent CC-211 предназначена для безопасного ношения 15.6-дюймового ноутбука и необходимых принадлежностей к нему. Основное отделение разделено на отсеки, а для размещения канцелярии и мелочей предусмотрен дополнительный карман на молнии. Благодаря плотным вставкам на внутренних стенках обеспечивается надежная защита техники от загрязнений, царапин, влаги и прочих воздействий. Две ручки и плечевой ремень позволяют с комфортом транспортировать технику. Выполненная из полиэстера в классической расцветке, сумка Continent CC-211 характеризуется практичностью и надежностью.

Отзывы о товаре Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-211 Grey




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка Continent CC-211 предназначена для безопасного ношения 15.6-дюймового ноутбука и необходимых принадлежностей к нему. Основное отделение разделено на отсеки, а для размещения канцелярии и мелочей предусмотрен дополнительный карман на молнии. Благодаря плотным вставкам на внутренних стенках обеспечивается надежная защита техники от загрязнений, царапин, влаги и прочих воздействий. Две ручки и плечевой ремень позволяют с комфортом транспортировать технику. Выполненная из полиэстера в классической расцветке, сумка Continent CC-211 характеризуется практичностью и надежностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-211 Grey - стоимость товара 1110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...