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Чехол UGREEN LP437 Topload (for all 15-15.9"Notebooks) купить с доставкой в Москве
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Чехол UGREEN LP437 Topload (for all 15-15.9"Notebooks)

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Чехол UGREEN LP437 Topload (for all 15-15.9&quot;Notebooks) - фото 1
Чехол UGREEN LP437 Topload (for all 15-15.9&quot;Notebooks) - фото 2
Чехол UGREEN LP437 Topload (for all 15-15.9&quot;Notebooks) - фото 3
Чехол UGREEN LP437 Topload (for all 15-15.9&quot;Notebooks) - фото 4
Чехол UGREEN LP437 Topload (for all 15-15.9&quot;Notebooks) - фото 5
Чехол UGREEN LP437 Topload (for all 15-15.9&quot;Notebooks) - фото 6
Чехол UGREEN LP437 Topload (for all 15-15.9&quot;Notebooks) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумки для ноутбуков
  • Чехол UGREEN LP437 Topload (for all 15-15.9&quot;Notebooks) - фото 1
  • Чехол UGREEN LP437 Topload (for all 15-15.9&quot;Notebooks) - фото 2
  • Чехол UGREEN LP437 Topload (for all 15-15.9&quot;Notebooks) - фото 3
  • Чехол UGREEN LP437 Topload (for all 15-15.9&quot;Notebooks) - фото 4
  • Чехол UGREEN LP437 Topload (for all 15-15.9&quot;Notebooks) - фото 5
  • Чехол UGREEN LP437 Topload (for all 15-15.9&quot;Notebooks) - фото 6
  • Чехол UGREEN LP437 Topload (for all 15-15.9&quot;Notebooks) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
1 420 руб.  2 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 580382
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х28х7
Вес, г.
400

Описание товара Чехол UGREEN LP437 Topload (for all 15-15.9"Notebooks)

Практичная сумка поможет вам безопасно носить ноутбук в любом месте. Она была создана для устройств до 15, 9 дюймов и обеспечивает защиту от мелких внешних повреждений. Качественные материалы значительно уменьшают любые повреждения, вызванные регулярным использованием, и образование складок. Кроме того, в сумке есть много вместительных карманов для необходимых аксессуаров, зарядного устройства или портативной мыши. Водонепроницаемые и ударопрочные материалы. Использование трех защитных слоев стенки позволяет полностью защитить сумку и содержимое от различного рода дефектов. Помимо прочего, сумка защищена от проливания благодаря ткани из полиэстера Оксфорд. А мягкий и плотный вспененный полиэтилен в сочетании с защитным бархатом — это комбинация, которая отвечает за снижение риска появления вмятин при случайном ударе по устройству. Множественное применение. Два варианта ношения сумки Ugreen обязательно понравятся всем, кто заботится о комфорте превыше всего. Возьмите его за прочную ручку и забудьте о страхе, что он выпадет из рук. Если вы едете в поезде, обязательно держите сумку рядом с собой, чтобы предотвратить нежелательные падения.

Отзывы о товаре Чехол UGREEN LP437 Topload (for all 15-15.9"Notebooks)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Описание
Практичная сумка поможет вам безопасно носить ноутбук в любом месте. Она была создана для устройств до 15, 9 дюймов и обеспечивает защиту от мелких внешних повреждений. Качественные материалы значительно уменьшают любые повреждения, вызванные регулярным использованием, и образование складок. Кроме того, в сумке есть много вместительных карманов для необходимых аксессуаров, зарядного устройства или портативной мыши. Водонепроницаемые и ударопрочные материалы. Использование трех защитных слоев стенки позволяет полностью защитить сумку и содержимое от различного рода дефектов. Помимо прочего, сумка защищена от проливания благодаря ткани из полиэстера Оксфорд. А мягкий и плотный вспененный полиэтилен в сочетании с защитным бархатом — это комбинация, которая отвечает за снижение риска появления вмятин при случайном ударе по устройству. Множественное применение. Два варианта ношения сумки Ugreen обязательно понравятся всем, кто заботится о комфорте превыше всего. Возьмите его за прочную ручку и забудьте о страхе, что он выпадет из рук. Если вы едете в поезде, обязательно держите сумку рядом с собой, чтобы предотвратить нежелательные падения.
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Отзывы


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