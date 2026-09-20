Чехол UGREEN LP437 Topload (for all 15-15.9"Notebooks)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Чехол UGREEN LP437 Topload (for all 15-15.9"Notebooks)
Практичная сумка поможет вам безопасно носить ноутбук в любом месте. Она была создана для устройств до 15, 9 дюймов и обеспечивает защиту от мелких внешних повреждений. Качественные материалы значительно уменьшают любые повреждения, вызванные регулярным использованием, и образование складок. Кроме того, в сумке есть много вместительных карманов для необходимых аксессуаров, зарядного устройства или портативной мыши. Водонепроницаемые и ударопрочные материалы. Использование трех защитных слоев стенки позволяет полностью защитить сумку и содержимое от различного рода дефектов. Помимо прочего, сумка защищена от проливания благодаря ткани из полиэстера Оксфорд. А мягкий и плотный вспененный полиэтилен в сочетании с защитным бархатом — это комбинация, которая отвечает за снижение риска появления вмятин при случайном ударе по устройству. Множественное применение. Два варианта ношения сумки Ugreen обязательно понравятся всем, кто заботится о комфорте превыше всего. Возьмите его за прочную ручку и забудьте о страхе, что он выпадет из рук. Если вы едете в поезде, обязательно держите сумку рядом с собой, чтобы предотвратить нежелательные падения.
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