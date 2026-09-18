Top.Mail.Ru
Сумка Riva 8231 для ноутбука 15.6" черный полиэстер купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сумка Riva 8231 для ноутбука 15.6" черный полиэстер

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сумка Riva 8231 для ноутбука 15.6&quot; черный полиэстер - фото 1
Сумка Riva 8231 для ноутбука 15.6&quot; черный полиэстер - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
  • Сумка Riva 8231 для ноутбука 15.6&quot; черный полиэстер - фото 1
  • Сумка Riva 8231 для ноутбука 15.6&quot; черный полиэстер - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 830 руб.  3 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324713
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Riva
Тип товара
Сумка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
750

Описание товара Сумка Riva 8231 для ноутбука 15.6" черный полиэстер

Сумка Riva 8231 для ноутбука 15.6" черный полиэстер

Отзывы о товаре Сумка Riva 8231 для ноутбука 15.6" черный полиэстер




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Riva
Тип товара
Сумка
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка Riva 8231 для ноутбука 15.6" черный полиэстер
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка Riva 8231 для ноутбука 15.6" черный полиэстер - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...