Сумка Piquadro Black Square, коричневая CA1816B3/TM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
натуральная кожа
Плечевой ремень
Да
Цвет
коричневый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%18 860 руб. 25 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 569255
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка
Материал
натуральная кожа
Плечевой ремень
Да
Цвет
коричневый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х5
Вес, г.
600
Описание товара Сумка Piquadro Black Square, коричневая CA1816B3/TM
Кожаная мужская сумка через плечо из коллекции Black Square. Одна из самых популярных моделей, благодаря своему оптимальному размеру и множеству карманов. Внутри имеется отсек для планшета и кармашек для телефона. Выполнена из мелкозернистой кожи коричневого цвета.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сумка
Материал
натуральная кожа
Плечевой ремень
Да
Цвет
коричневый
Страна производитель
Китай
Кожаная мужская сумка через плечо из коллекции Black Square. Одна из самых популярных моделей, благодаря своему оптимальному размеру и множеству карманов. Внутри имеется отсек для планшета и кармашек для телефона. Выполнена из мелкозернистой кожи коричневого цвета.
Сумка Piquadro Black Square, коричневая CA1816B3/TM - по цене 18860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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