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Сумка Piquadro Black Square, коричневая CA1816B3/TM купить с доставкой в Москве
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Сумка Piquadro Black Square, коричневая CA1816B3/TM

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Сумка Piquadro Black Square, коричневая CA1816B3/TM - фото 1
Сумка Piquadro Black Square, коричневая CA1816B3/TM - фото 2
Сумка Piquadro Black Square, коричневая CA1816B3/TM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
натуральная кожа
Плечевой ремень
Да
Цвет
коричневый
  • Сумка Piquadro Black Square, коричневая CA1816B3/TM - фото 1
  • Сумка Piquadro Black Square, коричневая CA1816B3/TM - фото 2
  • Сумка Piquadro Black Square, коричневая CA1816B3/TM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
18 860 руб.  25 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569255
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Характеристики

Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Сумка
Материал
натуральная кожа
Плечевой ремень
Да
Цвет
коричневый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х5
Вес, г.
600

Описание товара Сумка Piquadro Black Square, коричневая CA1816B3/TM

Кожаная мужская сумка через плечо из коллекции Black Square. Одна из самых популярных моделей, благодаря своему оптимальному размеру и множеству карманов. Внутри имеется отсек для планшета и кармашек для телефона. Выполнена из мелкозернистой кожи коричневого цвета.

Отзывы о товаре Сумка Piquadro Black Square, коричневая CA1816B3/TM




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Сумка
Материал
натуральная кожа
Плечевой ремень
Да
Цвет
коричневый
Страна производитель
Китай
Описание
Кожаная мужская сумка через плечо из коллекции Black Square. Одна из самых популярных моделей, благодаря своему оптимальному размеру и множеству карманов. Внутри имеется отсек для планшета и кармашек для телефона. Выполнена из мелкозернистой кожи коричневого цвета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка Piquadro Black Square, коричневая CA1816B3/TM - по цене 18860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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