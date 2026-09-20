Рюкзак Piquadro Blue Square 13", синий (CA3214B2/BLU2) 16 л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Материал
кожа
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%27 770 руб. 40 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 574006
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рюкзак
Диагональ ноутбука, дюйм
15,6
Материал
кожа
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х10
Вес, кг.
1.37
Описание товара Рюкзак Piquadro Blue Square 13", синий (CA3214B2/BLU2) 16 л
Кожаный темно-синий рюкзак из коллекции Piquadro Blue Square. Имеет два отделения, отсек для ноутбука и планшета, внутренний карман на молнии и кармашки для письменных принадлежностей. Анатомическая задняя часть рюкзака не даст устать Вашей спине. Возможность разместить ноутбук до 13 дюймов и планшет, снаружи на передней стенке отделение на молнии, сбоку отделение для бутылки. система крепления к ручке багажной сумки.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Рюкзак
Диагональ ноутбука, дюйм
15,6
Материал
кожа
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Кожаный темно-синий рюкзак из коллекции Piquadro Blue Square. Имеет два отделения, отсек для ноутбука и планшета, внутренний карман на молнии и кармашки для письменных принадлежностей. Анатомическая задняя часть рюкзака не даст устать Вашей спине. Возможность разместить ноутбук до 13 дюймов и планшет, снаружи на передней стенке отделение на молнии, сбоку отделение для бутылки. система крепления к ручке багажной сумки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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