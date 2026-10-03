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Чехол Riva 7903 для ноутбука 13.3" красный полиэстер купить с доставкой в Москве
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Чехол Riva 7903 для ноутбука 13.3" красный полиэстер

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Чехол Riva 7903 для ноутбука 13.3&quot; красный полиэстер - фото 1
Чехол Riva 7903 для ноутбука 13.3&quot; красный полиэстер - фото 2
Чехол Riva 7903 для ноутбука 13.3&quot; красный полиэстер - фото 3
Чехол Riva 7903 для ноутбука 13.3&quot; красный полиэстер - фото 4
Чехол Riva 7903 для ноутбука 13.3&quot; красный полиэстер - фото 5
Чехол Riva 7903 для ноутбука 13.3&quot; красный полиэстер - фото 6
Чехол Riva 7903 для ноутбука 13.3&quot; красный полиэстер - фото 7
Чехол Riva 7903 для ноутбука 13.3&quot; красный полиэстер - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
Тип товара
чехол
Материал
полиэстер
Цвет
красный
  • Чехол Riva 7903 для ноутбука 13.3&quot; красный полиэстер - фото 1
  • Чехол Riva 7903 для ноутбука 13.3&quot; красный полиэстер - фото 2
  • Чехол Riva 7903 для ноутбука 13.3&quot; красный полиэстер - фото 3
  • Чехол Riva 7903 для ноутбука 13.3&quot; красный полиэстер - фото 4
  • Чехол Riva 7903 для ноутбука 13.3&quot; красный полиэстер - фото 5
  • Чехол Riva 7903 для ноутбука 13.3&quot; красный полиэстер - фото 6
  • Чехол Riva 7903 для ноутбука 13.3&quot; красный полиэстер - фото 7
  • Чехол Riva 7903 для ноутбука 13.3&quot; красный полиэстер - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 560 руб.  2 510 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 324779
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол Riva 7903 для ноутбука 13.3" красный полиэстер
1 560 руб. -38%
2 510 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Riva
Тип товара
Чехол
Тип товара
чехол
Материал
полиэстер
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х3
Вес, г.
300

Описание товара Чехол Riva 7903 для ноутбука 13.3" красный полиэстер

Сумка для ноутбуков Riva – это стильное и практичное решение для защиты и удобной транспортировки вашего ноутбука с диагональю экрана 13.3 дюйма. Этот аксессуар от бренда Riva сочетает в себе высокое качество материалов и модный дизайн, что делает его идеальным выбором для современных и активных пользователей. Сумка разработана с учетом всех необходимых требований для комфортного использования. Она оснащена мягким отделением, которое надежно защищает ноутбук от ударов и царапин, а также несколькими дополнительными карманами для хранения необходимых аксессуаров, таких как зарядное устройство, мышь или документы. Удобные ручки позволяют легко переносить сумку в руках, а съемный наплечный ремень обеспечивает дополнительный комфорт при длительных перемещениях. Модель выполнена из прочных материалов, которые гарантируют долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Сумка для ноутбуков Riva идеально подходит как для ежедневного использования, так и для деловых поездок, помогая вам оставаться мобильным и организованным в любой ситуации.

Отзывы о товаре Чехол Riva 7903 для ноутбука 13.3" красный полиэстер




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Характеристики
Бренд
Riva
Тип товара
Чехол
Тип товара
чехол
Материал
полиэстер
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка для ноутбуков Riva – это стильное и практичное решение для защиты и удобной транспортировки вашего ноутбука с диагональю экрана 13.3 дюйма. Этот аксессуар от бренда Riva сочетает в себе высокое качество материалов и модный дизайн, что делает его идеальным выбором для современных и активных пользователей. Сумка разработана с учетом всех необходимых требований для комфортного использования. Она оснащена мягким отделением, которое надежно защищает ноутбук от ударов и царапин, а также несколькими дополнительными карманами для хранения необходимых аксессуаров, таких как зарядное устройство, мышь или документы. Удобные ручки позволяют легко переносить сумку в руках, а съемный наплечный ремень обеспечивает дополнительный комфорт при длительных перемещениях. Модель выполнена из прочных материалов, которые гарантируют долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Сумка для ноутбуков Riva идеально подходит как для ежедневного использования, так и для деловых поездок, помогая вам оставаться мобильным и организованным в любой ситуации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол Riva 7903 для ноутбука 13.3" красный полиэстер - стоимость товара 1560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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