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Сумка для ноутбука 17.3" Continent CC-018 BK купить с доставкой в Москве
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Сумка для ноутбука 17.3" Continent CC-018 BK

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Сумка для ноутбука 17.3&quot; Continent CC-018 BK - фото 1
Сумка для ноутбука 17.3&quot; Continent CC-018 BK - фото 2
Сумка для ноутбука 17.3&quot; Continent CC-018 BK - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
нейлон, полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
  • Сумка для ноутбука 17.3&quot; Continent CC-018 BK - фото 1
  • Сумка для ноутбука 17.3&quot; Continent CC-018 BK - фото 2
  • Сумка для ноутбука 17.3&quot; Continent CC-018 BK - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
1 710 руб.  2 290 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 569489
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сумка для ноутбука 17.3" Continent CC-018 BK
1 710 руб. -25%
2 290 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
17,3
Материал
нейлон, полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х2
Вес, г.
500

Описание товара Сумка для ноутбука 17.3" Continent CC-018 BK

Continent CC-018 – удобная и практичная сумка, предназначенная для переноски ноутбука. Она пригодится всем, кто много времени проводит в деловых командировках и туристических путешествиях, часто возит с собой мобильный компьютер, чтобы работать и развлекаться во время поездки. Сумка изготовлена из устойчивого к износу материала, снабжена удобной ручкой и плечевым ремнем. Ее создатели предусмотрели дополнительные карманы, в которых можно хранить аксессуары для ноутбука, документы, различные полезные мелочи.

Отзывы о товаре Сумка для ноутбука 17.3" Continent CC-018 BK




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Характеристики
Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
17,3
Материал
нейлон, полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Continent CC-018 – удобная и практичная сумка, предназначенная для переноски ноутбука. Она пригодится всем, кто много времени проводит в деловых командировках и туристических путешествиях, часто возит с собой мобильный компьютер, чтобы работать и развлекаться во время поездки. Сумка изготовлена из устойчивого к износу материала, снабжена удобной ручкой и плечевым ремнем. Ее создатели предусмотрели дополнительные карманы, в которых можно хранить аксессуары для ноутбука, документы, различные полезные мелочи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для ноутбука 17.3" Continent CC-018 BK - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1710 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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