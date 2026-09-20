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Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA2765B2/BLU2 купить с доставкой в Москве
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Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA2765B2/BLU2

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Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA2765B2/BLU2 - фото 1
Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA2765B2/BLU2 - фото 2
Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA2765B2/BLU2 - фото 3
Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA2765B2/BLU2 - фото 4
Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA2765B2/BLU2 - фото 5
Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA2765B2/BLU2 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумки для ноутбуков
  • Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA2765B2/BLU2 - фото 1
  • Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA2765B2/BLU2 - фото 2
  • Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA2765B2/BLU2 - фото 3
  • Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA2765B2/BLU2 - фото 4
  • Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA2765B2/BLU2 - фото 5
  • Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA2765B2/BLU2 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
64 290 руб.  75 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569259
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Характеристики

Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х45х26
Вес, кг.
1

Описание товара Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA2765B2/BLU2

Сумка для ноутбука с возможностью увеличения объема, с отделением для iPad/iPad Air перегородками и карманом для зонтика от компании Piquadro, коллекция Blue Square. Натуральная телячья кожа синего цвета.

Отзывы о товаре Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA2765B2/BLU2




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Характеристики
Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка для ноутбука с возможностью увеличения объема, с отделением для iPad/iPad Air перегородками и карманом для зонтика от компании Piquadro, коллекция Blue Square. Натуральная телячья кожа синего цвета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA2765B2/BLU2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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