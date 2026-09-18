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Сумка Riva 8035 для ноутбука 15.6" темно-синий полиэстер (8035 DARK BLUE) купить с доставкой в Москве
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Сумка Riva 8035 для ноутбука 15.6" темно-синий полиэстер (8035 DARK BLUE)

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Сумка Riva 8035 для ноутбука 15.6&quot; темно-синий полиэстер (8035 DARK BLUE) - фото 1
Сумка Riva 8035 для ноутбука 15.6&quot; темно-синий полиэстер (8035 DARK BLUE) - фото 2
Сумка Riva 8035 для ноутбука 15.6&quot; темно-синий полиэстер (8035 DARK BLUE) - фото 3
Сумка Riva 8035 для ноутбука 15.6&quot; темно-синий полиэстер (8035 DARK BLUE) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
  • Сумка Riva 8035 для ноутбука 15.6&quot; темно-синий полиэстер (8035 DARK BLUE) - фото 1
  • Сумка Riva 8035 для ноутбука 15.6&quot; темно-синий полиэстер (8035 DARK BLUE) - фото 2
  • Сумка Riva 8035 для ноутбука 15.6&quot; темно-синий полиэстер (8035 DARK BLUE) - фото 3
  • Сумка Riva 8035 для ноутбука 15.6&quot; темно-синий полиэстер (8035 DARK BLUE) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
1 420 руб.  1 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324515
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Характеристики

Бренд
Riva
Тип товара
Сумка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
508

Описание товара Сумка Riva 8035 для ноутбука 15.6" темно-синий полиэстер (8035 DARK BLUE)

Сумка Riva 8035 для ноутбука 15.6" темно-синий полиэстер (8035 DARK BLUE)

Отзывы о товаре Сумка Riva 8035 для ноутбука 15.6" темно-синий полиэстер (8035 DARK BLUE)




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Характеристики
Бренд
Riva
Тип товара
Сумка
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка Riva 8035 для ноутбука 15.6" темно-синий полиэстер (8035 DARK BLUE)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка Riva 8035 для ноутбука 15.6" темно-синий полиэстер (8035 DARK BLUE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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