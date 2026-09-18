Сумка Continent 15.6" CC-100 BK Black
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%1 200 руб. 1 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 289835
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х6
Вес, г.
100
Описание товара Сумка Continent 15.6" CC-100 BK Black
Continent CC-100 - сумка для ноутбуков с диагональю экрана до 15.6. Сумка изготовлена из полиэстера и способна защитить ваш ноутбук от различных внешний воздействий во время транспортировки.
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Continent CC-100 - сумка для ноутбуков с диагональю экрана до 15.6. Сумка изготовлена из полиэстера и способна защитить ваш ноутбук от различных внешний воздействий во время транспортировки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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